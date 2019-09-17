В Институте рака вымогали деньги за бесплатные лекарства (видео)

В Киевском институте рака вымогали с пациентов деньги за бесплатные медикаменты. Злоумышленники убеждали больных, что количество медицинских препаратов, закупленных за государственные средства, очень ограничено. Поэтому за содействие в получении бесплатных лекарств медики требовали от пациентов денежное вознаграждение, в том числе под видом благотворительной помощи, в сумме от 1500 до 18000 гривен за один курс химиотерапии. Об этом сообщает прокуратура Киева на своей странице в Facebook.

В ходе расследования выяснилось, что заведующий поликлиническим отделением Национального Института Рака, достоверно зная о том, что согласно действующему законодательству Украины, медицинская помощь в государственных или коммунальных учреждениях здравоохранения оказывается исключительно бесплатно, совместно с врачом-онкологом организовал и создал условия, при которых пациенты не имели возможности воспользоваться своим правом на бесплатную медицинскую помощь.

Заведующий и один из врачей давали указания другим медикам, каким образом проводить консультации с пациентами и их родственниками, чтобы заставить их платить деньги за лекарства, которые они должны получать бесплатно.

Сейчас уголовном производстве установлено 7 потерпевших, которым причинен материальный ущерб на сумму около 40 тысяч гривен. Указанным должностным лицам сообщено о подозрении в уголовных правонарушениях предусмотренных ч. 1 ст. 184 и ч. 3 ст. 191 УК Украины, а именно по фактам нарушения права на бесплатную медицинскую помощь и завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением совершенном повторно. Также сейчас выясняется, кто еще пострадал от мошенников.