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В Інституті раку вимагали гроші за безкоштовні ліки (відео)

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Завідувач і один з лікарів нахабно дурили хворих людей

В Київському інституті раку вимагали з пацієнтів гроші за безкоштовні медикаменти. Зловмисники переконували хворих, що кількість медичних препаратів, закуплених за державні кошти, дуже обмежена. Тому за сприяння в отриманні безкоштовних ліків медики вимагали від пацієнтів грошову винагороду, в тому числі під виглядом благодійної допомоги, у сумі від 1500 до 18000 гривень за один курс хіміотерапії. Про це повідомляє прокуратура Києва на своїй сторінці в Facebook.

У ході розслідування з'ясувалося, що завідуючий поліклінічним відділенням Національного Інституту Раку, достовірно знаючи про те, що згідно з чинним законодавством України, медична допомога в державних чи комунальних закладах охорони здоров'я виявляється виключно безкоштовно, спільно з лікарем-онкологом організував і створив умови, при яких пацієнти не мали можливості скористатися своїм правом на безоплатну медичну допомогу

Завідувач і один з лікарів давали вказівки іншим медикам, яким чином проводити консультації з пацієнтами та їх родичами, щоб змусити їх платити гроші за ліки, які вони повинні отримувати безкоштовно.

Зараз по кримінальному провадженню встановлено 7 потерпілих, яким завдано матеріальної шкоди на суму близько 40 тисяч гривень. Зазначеним посадовим особам повідомлено про підозру у кримінальних правопорушення передбачених ч. 1 ст. 184 і ч. 3 ст. 191 КК України, а саме за фактами порушення права на безкоштовну медичну допомогу та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинене повторно. Також зараз з'ясовується, хто постраждав від шахраїв.

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