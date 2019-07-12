Мошенники наживаются на здоровье украинцев: Супрун "разнесла" онлайн-аптеки

Фото: Уляна Супрун (РБК-Украина)

В Украине законом не предусмотрена деятельность онлайн-аптек

Уляна Супрун огрошила украинцев новым фактом - в стране не суествут законных онлайн-аптек. Продавать лекарства незаконно онлайн или дистанционно. Эксперт не рекомендует заказывать лекарственные препараты по почте. Об этом и.о министра здравоохранения написала на своей Facebook-странице.

Она привела в пример мошенников, которые продают препарат якобы помогающий от гипертонии и сосудистых заболеваний. В описании к чудо-лекарству указывается, что его рекомендует МОЗ Украины, но это неправда, отметила Супрун. Злодеи продают препарат, чтобы нажиться на здоровье украинцев.

Разоблачить мошенников можно в таких ситуациях:

В Украине можно продавать только те лекарства, которые прошли специальную проверку и имеют государственную регистрацию. Проверяйте наличие регистрационного удостоверения на этом сайте: http://www.drlz.com.ua/

В рамках правительственной программы "Доступные лекарства" пациенты с астмой, сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом могут получить препараты бесплатно или с небольшой доплатой. Лекарства выдают по рецепту своего врача в аптеке, который заключил соглашение с Национальной службой здоровья Украины. Сегодня это уже электронный рецепт.

Перечень препаратов, которые закупаются за средства налогоплательщиков, и которые пациенты могут получить в больнице указаны на сайте МОЗ: http://moz.gov.ua/zakupivli-likiv

По этой ссылке вы можете можно проверить, есть ли у аптеки лицензия http://bit.ly/2xH5JCb

Особенно цинично и неприятно то, что жертвами мошенничества становятся пенсионеры и пожилые люди. Злоумышленники не гнушаются наживаться на таких людях. Это происходит в то же время, когдла действует правительственная программа "Доступные лекарства", защищающая таких пациентов. Стоимость этих лекарств покрывается за счет налогоплательщиков http://bit.ly/2XIIKRW

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Помните самое главное , что лекарства - это препараты с доказанной эффективностью. Только на них смысл имеет смысл тратить деньги. Гомеопатия и прочие фуфломицины не только забирают из вашего кошелька лишние деньги, но и могут негативно повлиять на состояние здоровья.

Если вы обнаружили возможный фальсификат или некачественный препарат, сообщите Государственной службе Украины по лекарственным средствам и контролю по наркотикам: https://bit.ly/2XxVbEM

С помощью приложения Лекарство контроль можно выявить серии лекарств, запрещены для продажи. Подробная инструкция по пользованию приложением здесь: http://bit.ly/2G7xPLw

Будьте внимательными и покупайте лекарства только в проверенных местах, так как от этого зависит ваше здоровье. По возможности передайте эту информацию родственникам и близким вам людям.

Как мы ранее писали, Супрун развеяла мифы о "популярном" заболевании глаз. Самыми популярными "способами" есть плевок в глаза, дуля, коровьи лепешки, потереть кольцом, перевязать пальцы нитками и другие.

Также мы писали о том, что Ульяна Супрун рассказала о вред висцерального жира.