В Киеве провели марш вышиванок в честь дивизии "Галичина": как это было (видео)

В центре Киева провели марш вышиванок в честь 78-й годовщины создания дивизии "Галичина". За происходящим следили правоохранители, меры контроля были повышены.

Участники акции собрались около станции метро "Арсенальная", после чего колонна проследовала до Майдана Независимости по маршруту улица Грушевского, Крепостной переулок, улица Институтская.

Полицейские имели право проверять вещи и документы у участников марша, движение транспорта на указанных участках дорог было ограничено.

Несмотря на действующие в столице жесткие карантинные ограничения, мероприятие было довольно многолюдным - собрались сотни граждан. Участники шествия несли символику дивизии "Галичина", УНА-УНСО, "Карпатской сечи", Добровольческого украинского корпуса, организации "Сокол", а также государственные флаги.

Видео: в Киеве провели марш в честь дивизии "Галичина" 28 апреля

На Аллее Героев небесной сотни активисты стали на колени, чтобы почтить память жертв Революции Достоинства, возложили цветы. На мосту развесили большой баннер с надписью "Не забудет стрельца Украина с золотым львом на рукаве".

Видео: Участники марша в честь дивизии "Галичина" в Киеве на Аллее Героев небесной сотни

Во время шествия некоторые активисты зажгли файеры. Мероприятие проходило без конфликтных ситуаций. Сообщений об инцидентах от полиции не поступало.

Марш в честь дивизии "Галичина" в Киеве 28 апреля (фото Ивана Черничкина / t.me/zaborona_com)

14-я гренадерская дивизия войск СС (Waffen SS) "Галичина" была создана 1943 году немецкой оккупационной властью в Западной Украине. В конце Второй мировой войны соединения переименовали в 1-ю Украинскую дивизию Украинской национальной армии, бойцы которой присягнули на верность Украине.

Марш в честь дивизии "Галичина" в Киеве 28 апреля (фото Ивана Черничкина / t.me/zaborona_com)

После войны союзники расформировали дивизию, однако, в отличие от других подразделений, сформированных из бывших советских граждан, военнослужащие "Галичины" не были выданы советскому правительству.

После окончания Второй мировой войны в течение лет звучали обвинения в совершении военных преступлений воинами дивизии, в частности против поляков и евреев. По требованию Фонда Визенталя и некоторых членов парламента Канады в 1986 г. была создана правительственная комиссия, известная под названием Комиссия Дешена, которая должна была расследовать факты укрытия военных преступников в Канаде, среди них также и бывших воинов дивизии.

После изучения архивных материалов и допроса свидетелей комиссия в своем официальном решении от 1987 г. признала, что нет доказательств совершения преступлений дивизии "Галичина".

Марш в честь дивизии "Галичина" в Киеве 28 апреля (фото Ивана Черничкина / t.me/zaborona_com)