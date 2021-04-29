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В Еврейской конфедерации осудили марш в Киеве в честь СС "Галичина"

Новина українською → Киев, Четверг 29 апреля 2021 15:10
В Еврейской конфедерации осудили марш в Киеве в честь СС "Галичина" Фото: в Еврейской конфедерации осудили марш в честь СС "Галичина" (facebook.com/liudmyla.demchuk.9)
Автор: РБК-Украина

Еврейская конфедерация Украины осуждает проведение марша вышиванок в Киеве в честь 78-й годовщины создания дивизии "Галичина". Организация требует привлечения к ответственности тех, кто пропагандирует подобными мероприятиями неонацизм.

Об этом говорится в заявлении ЕКУ.

"В нынешнем году исполняется 80 лет с той поры, когда Киев был захвачен гитлеровскими войсками. И вот по центральным улицам украинской столицы вновь прошла зигующая толпа поклонников дивизии ваффен СС "Галичина", входившей в состав нацистских войск во время Второй мировой войны. Многие киевляне возмущены этим шествием, а также действиями тех, кто разрешил эту гнусную неонацистскую выходку", - говорится в заявлении.

В ЕКУ отмечают, что шесть лет назад Верховная рада приняла закон, в котором говорилось не только о борьбе с коммунистической идеологией, но и с неонацизмом. Однако, на деле те, кто крушил памятники коммунистическим вождям, и не думали противостоять проявлениям неонацизма в Украине.

"Это и привело к тому, что неонацисты обнаглели до такой степени, что устраивают шествия в честь эсэсовских подразделений, преступная деятельность которых осуждена Нюрнбергским трибуналом", - добавили в конфедерации.

Также в конфедерации напомнили, что сегодня представители различных ветвей украинской власти много говорят о необходимости противоборства враждебной пропаганде.

"Но задумывались ли те, кто разрешил неонацистский марш в Киеве, какой подарок они сделали этой самой враждебной пропаганде? И какой непоправимый урон нанесли репутации Украины в мире? Еврейская конфедерация Украины решительно осуждает проведение неонацистского шабаша в Киеве, и требует привлечения к ответственности тех, кто потворствует неонацистам", - резюмировали в организации.

Напомним, 28 апреля в центре Киева провели марш вышиванок в честь 78-й годовщины создания дивизии "Галичина". За происходящим следили правоохранители, меры контроля были повышены.

Несмотря на действующие в столице жесткие карантинные ограничения, мероприятие было довольно многолюдным - собрались сотни граждан.

Участники шествия несли символику дивизии "Галичина", УНА-УНСО, "Карпатской сечи", Добровольческого украинского корпуса, организации "Сокол", а также государственные флаги.

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