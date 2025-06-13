Інстаусмішка з побічним ефектом: що замовчують ті, хто рекламує вініри

Бездоганно білі зуби, ідеальна симетрія, усмішка, що заповнює екран і збирає тисячі лайків. Але ніхто не показує, як вона виглядає зблизька - через кілька років, коли краса втрачає свій блиск, а проблема стає глибшою за естетику, коли потрібно вже не просто оновити вініри, а відновлювати роботу всієї зубощелепної системи.
Про заявила лікарка-стоматолог, ортодонт, кандидат медичних наук Анастасія Опанасюк, повідомляє РБК-Україна (проект Styler).
Instagram і TikTok зробили усмішку не проявом емоцій, а частиною "дизайну обличчя". Все частіше пацієнти звертаються до стоматолога з конкретним візуальним запитом: "Хочу зуби, як у цієї блогерки". Колір, форма, навіть нахил - усе має бути ідеальним… на фото. Але за глянцем часто приховано агресивне втручання, втрату емалі, депульпацію зубів і мовчання - бо у стрічці не заведено показувати зворотний бік естетики.
Один із головних моментів, який часто оминають у рекламі: перед встановленням вінірів у багатьох випадках потрібне ортодонтичне лікування.
Якщо зуби скошені або виступають, доводиться сильно препарувати поверхню, аби "вписати" вініри в усмішку. Але вирівнявши прикус заздалегідь, можна зберегти до 70% зубних тканин і мінімізувати втручання.
Це не про затягування лікування, а про збереження ваших зубів.
Надмірне або самостійне відбілювання без контролю стоматолога може спричинити:
Дослідження Meireles et al. (2010) показало: навіть три процедури з концентрованим гелем без клінічного контролю призводять до втрати мінералів емалі.
Справжня естетика базується на функції. Здорова усмішка - це:
Пацієнти з "ідеальними" вінірами часто скаржаться на біль у щелепі, головні болі, клацання суглоба, проблеми зі сном. Бо зовнішній ефект не врахував головного - як усе працює.
Це мікропротези, що вимагають обробки зуба, а іноді - навіть видалення нерва. Найгірше - встановити вініри на зуби з неправильним прикусом.
У такому разі доводиться спилювати більше тканин, що збільшує ризики для суглоба, чутливості й довготривалого здоров’я.
Справжня усмішка - це не фільтр, а частина вас. І вона має бути не лише гарною, а й здоровою.
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