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Инстаулыбка с побочным эффектом: что умалчивают те, кто рекламирует виниры

Фото: стоматолог Анастасия Опанасюк рассказала о чем молчит реклама виниров (freepik com)
Автор: Юлия Бойко

Безупречно белые зубы, идеальная симметрия, улыбка, заполняющая экран и собирающая тысячи лайков. Но никто не показывает, как она выглядит вблизи - через несколько лет, когда красота теряет свой блеск, а проблема становится глубже эстетики, когда нужно уже не просто обновить виниры, а восстанавливать работу всей зубочелюстной системы.

Об заявила врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук Анастасия Опанасюк, сообщает РБК-Украина (проект Styler).

Когда тренд становится риском: что скрывают за идеальной улыбкой

Instagram и TikTok сделали улыбку не проявлением эмоций, а частью "дизайна лица". Все чаще пациенты обращаются к стоматологу с конкретным визуальным запросом: "Хочу зубы, как у этой блогерши". Цвет, форма, даже наклон - все должно быть идеальным... на фото. Но за глянцем часто скрыто агрессивное вмешательство, потеря эмали, депульпация зубов и молчание - потому что в ленте не принято показывать обратную сторону эстетики.

Виниры не лечат - они маскируют

Один из главных моментов, который часто обходят в рекламе: перед установкой виниров во многих случаях требуется ортодонтическое лечение.

Если зубы скошены или выступают, приходится сильно препарировать поверхность, чтобы "вписать" виниры в улыбку. Но выровняв прикус заранее, можно сохранить до 70% зубных тканей и минимизировать вмешательство.

Это не о затягивании лечения, а о сохранении ваших зубов.

Белая улыбка - не всегда здоровая

Чрезмерное или самостоятельное отбеливание без контроля стоматолога может вызвать:

  • повышенную чувствительность;
  • микротрещины в эмали;
  • воспаление десен;
  • изменение микрофлоры ротовой полости.

Исследование Meireles et al. (2010) показало: даже три процедуры с концентрированным гелем без клинического контроля приводят к потере минералов эмали.

Улыбка - это больше, чем картинка

Настоящая эстетика базируется на функции. Здоровая улыбка - это:

  • правильный прикус;
  • стабильный височно-нижнечелюстной сустав;
  • гармония с чертами лица;
  • здоровые десны.

Пациенты с "идеальными" винирами часто жалуются на боль в челюсти, головные боли, щелчок сустава, проблемы со сном. Потому что внешний эффект не учел главного - как все работает.

Как не попасть в ловушку моды

  • Начинайте с диагностики, а не с фото референса;
  • Узнайте, нужно ли вам ортодонтическое лечение перед реставрациями;
  • Выбирайте врача, который ставит здоровье на первое место, а не "голливудскую улыбку".

Виниры - не волшебная палочка, а серьезное решение

Это микропротезы, требующие обработки зуба, а иногда - даже удаления нерва. Хуже всего - установить виниры на зубы с неправильным прикусом.

В таком случае приходится спиливать больше тканей, что увеличивает риски для сустава, чувствительности и долговременного здоровья.

Настоящая улыбка - это не фильтр, а часть вас. И она должна быть не только красивой, но и здоровой.

Напомним, ранее Анастасия Опанасюк объясняла, какие функции выполняет современная ортодонтия.

Также Анастасия Опанасюк рассказывала, какую угрозу для мозга и сердца может нести воспаление десен.

Кроме того, Анастасия Опанасюк рассказывала о неожиданной причине усталости и это не стресс.

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