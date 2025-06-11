Як організм маскує справжню проблему. Ви здивуєтеся, дізнавшись про несподівану "схованку"
Спите по 7-8 годин, але все одно прокидаєтесь виснаженими, часто болить голова, з’являється хропіння або вночі доводиться прокидатися через раптову нестачу повітря? Зазвичай у всьому звинувачують стрес, перенапруження чи використання смартфона перед сном, але справжня причина може бути зовсім іншою - і доволі неочікуваною!
Про заявила лікарка-стоматолог, ортодонт, кандидат медичних наук Анастасія Опанасюк, повідомляє РБК-Україна (проект Styler).
У всьому винна ротова порожнина
Насправді, у всьому може бути неочевидний винуватець - ваша ротова порожнина. А саме:
- дихання ротом є прихована причина хронічної втоми. Насправді дихати потрібно носом, бо це забезпечує правильне зволоження, фільтрацію та підігрів повітря.В іншому випадку кисню у крові стає менше, мозок не входить у фази глибокого сну, тіло не відновлюється, слизова пересихає, ризик карієсу зростає;
- скреготіння зубами (бруксизм) є наслідком стресу, який проявляється вночі. Своєю чергою бруксизм є причиною головних болей, білей у щелепі вранці, відчуття "важкої голови" та постійної втоми;
- обструктивне апное сну (ОАС), коли людина раптово перестає дихати на декілька секунд.
Стоматолог - це більше, ніж просто лікування карієсу
Сучасна стоматологія виходить далеко за межі звичних пломб і імплантів. Сьогодні стоматолог може вплинути на те, як ви спите. І мова не лише про вас - а й про вашого партнера чи дитину.
Чим ми займаємось:
- виготовляємо індивідуальні нічні капи, що знижують м'язову напругу та захищають зуби;
- проводимо ортодонтичне лікування, яке позитивно впливає на дихання - зокрема, розширення верхньої щелепи;
- коригуємо положення язика, м’язовий тонус і форму піднебіння;
- за необхідності направляємо до профільних фахівців: ЛОРа, сомнолога чи міофункціонального терапевта.
Пам’ятайте: сигнали ігнорувати не варто
- хропіння - не жарт;
- Скреготіння зубами - не дрібниця;
- втома після повноцінного сну - не просто осінній настрій.
Це все - симптоми порушень, які не вирішаться самі собою. Не допоможе ні мелатонін, ні вихідні. Але допоможе фахівець - якщо звернутися вчасно.
Почніть із простого кроку - запишіться на профілактичний огляд. Для себе. І для своєї дитини. Бо справжня якість життя починається зі здорового сну.
Нагадаємо, раніше Анастасія Опанасюк пояснювала, які функції виконує сучасна ортодонтія.
Також Анастасія Опанасюк розповідала, яку загрозу для мозку та серця може нести запалення ясен.
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