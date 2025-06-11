Як організм маскує справжню проблему. Ви здивуєтеся, дізнавшись про несподівану "схованку"

Спите по 7-8 годин, але все одно прокидаєтесь виснаженими, часто болить голова, з’являється хропіння або вночі доводиться прокидатися через раптову нестачу повітря? Зазвичай у всьому звинувачують стрес, перенапруження чи використання смартфона перед сном, але справжня причина може бути зовсім іншою - і доволі неочікуваною!

У всьому винна ротова порожнина

Насправді, у всьому може бути неочевидний винуватець - ваша ротова порожнина. А саме:

дихання ротом є прихована причина хронічної втоми . Насправді дихати потрібно носом, бо це забезпечує правильне зволоження, фільтрацію та підігрів повітря.В іншому випадку кисню у крові стає менше, мозок не входить у фази глибокого сну, тіло не відновлюється, слизова пересихає, ризик карієсу зростає;

. Насправді дихати потрібно носом, бо це забезпечує правильне зволоження, фільтрацію та підігрів повітря.В іншому випадку кисню у крові стає менше, мозок не входить у фази глибокого сну, тіло не відновлюється, слизова пересихає, ризик карієсу зростає; скреготіння зубами (бруксизм) є наслідком стресу, який проявляється вночі. Своєю чергою бруксизм є причиною головних болей, білей у щелепі вранці, відчуття "важкої голови" та постійної втоми;

є наслідком стресу, який проявляється вночі. Своєю чергою бруксизм є причиною головних болей, білей у щелепі вранці, відчуття "важкої голови" та постійної втоми; обструктивне апное сну (ОАС), коли людина раптово перестає дихати на декілька секунд.

Стоматолог - це більше, ніж просто лікування карієсу

Сучасна стоматологія виходить далеко за межі звичних пломб і імплантів. Сьогодні стоматолог може вплинути на те, як ви спите. І мова не лише про вас - а й про вашого партнера чи дитину.

Чим ми займаємось:

виготовляємо індивідуальні нічні капи, що знижують м'язову напругу та захищають зуби;

проводимо ортодонтичне лікування, яке позитивно впливає на дихання - зокрема, розширення верхньої щелепи;

коригуємо положення язика, м’язовий тонус і форму піднебіння;

за необхідності направляємо до профільних фахівців: ЛОРа, сомнолога чи міофункціонального терапевта.

Пам’ятайте: сигнали ігнорувати не варто

хропіння - не жарт;

Скреготіння зубами - не дрібниця;

втома після повноцінного сну - не просто осінній настрій.

Це все - симптоми порушень, які не вирішаться самі собою. Не допоможе ні мелатонін, ні вихідні. Але допоможе фахівець - якщо звернутися вчасно.

Почніть із простого кроку - запишіться на профілактичний огляд. Для себе. І для своєї дитини. Бо справжня якість життя починається зі здорового сну.