Instagram забанил сына звезды "Маски-шоу" с синдромом Дауна: актриса отчаялась

Популярная соцсеть заблокировала профиль сына Эвелины Бледанс с синдромом Дауна
Звезда "Маски-шоу" Эвелина Бледанс пожаловалась на то, что популярная социальная сеть Instagram заблокировала аккаунт ее сына Семена, у которого диагностирован синдром Дауна.
В Instagram заявили, что данная страница несоответствует их правилам. При этом артистка три месяца доказывала, что данный аккаунт ведет отец Семена. Об этом Эвелина рассказала на своей странице в Instagram.
"220 тысяч подписчиков и восьмилетний контент про жизнь, воспитание, взросление и возможности ребенка с синдромом Дауна в стереотипном обществе бесследно исчезли", - написала звезда "Маски-шоу".
Она также подчеркнула, что исчезли их семинары, на которых они учили развиваться детям с синдромом Дауна. Также пропал и все романтические истории Семена.
Пользователи сети также были возмущены действиями Instagram.
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