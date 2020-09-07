Instagram забанив сина зірки "Маски-шоу" з синдромом Дауна: актриса зневірилася

Евеліна Бледанс з сином Семеном (фото: instagram.com/bledans)

Популярна соцмережа заблокувала профіль сина Евеліни Бледанс з синдромом Дауна

Зірка "Маски-шоу" Евеліна Бледанс поскаржилася на те, що популярна соціальна мережа Instagram заблокувала акаунт її сина Семена, у якого діагностовано синдром Дауна.

В Instagram заявили, що дана сторінка не відповідає їх правилами. При цьому артистка три місяці доводила, що даний аккаунт веде батько Семена. Про це Евеліна розповіла на своїй сторінці в Instagram.

"220 тисяч фоловерів і восьмирічний контент про життя, виховання, дорослішання і можливості дитини з синдромом Дауна в стереотипному суспільстві безслідно зникли", - написала зірка "Маски-шоу".

Вона також підкреслила, що зникли їхні семінари, на яких вони вчили розвиватися дітям з синдромом Дауна. Також зникли і всі романтичні історії Семена.

Користувачі мережі також були обурені діями Instagram.

Ідіотство. За що? Тітки з пустими сторінками про сісі, попи в рамках, а сторінка, яка може врятувати когось від аборту чи відчаю - поза законом? Що з вашими правилами, Instagram?

Може потрібно написати масові звернення кудись?

Бездушне створіння... Поверніть сторінку Семена. Вона вчила не боятися випробувань, навпаки - посміхатися й жити;

Тобто сторінки з трусами, тінями і іншим мотлохом - це нормально, а сторінка, яка дійсно була потрібна, для багатьох - це приклад, це шанс, це мотивація, та й, зрештою, просто цікава - це видалити?! Дуже шкода.

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