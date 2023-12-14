У Instagram з'явилася нова функція: для чого вона і як користуватись

Оскільки Instagram вже надає можливість розміщувати Stories, нова опція відеонотаток може викликати деяке непорозуміння серед користувачів. Однак варто зазначити, що відеонотатк будуть обмежені за часом лише двома секундами, і, ймовірно, вони не зможуть повністю замінити функціонал Stories.

Однією з відмінностей відеонотаток є те, що їх можна створювати лише з використанням фронтальної камери смартфона, причому цей процес здійснюється прямо всередині програми Instagram. Це означає, що користувачі не зможуть завантажувати їх із пам'яті зі свого пристрою.

Як додати відеонотатки

Щоб опублікувати відеонотатку, достатньо перейти до розділу "Вхідні", натиснути на іконку профілю в області нотаток, а потім вибрати значок камери над фотографією.

Потім користувач може почати запис двосекундного відео, яке після цього можна завантажити як відеонотатку. За необхідності ролик також можна доповнити текстовим повідомленням.

Як додати відеонотатку (фото: Instagram)

Чому з'явилися Нотатки

Варто нагадати, що функція Notes (Нотатки) була представлена в грудні 2022 року і позиціонувалась як свого роду альтернатива постам у X (колишній Twitter), надаючи користувачам Instagram можливість спілкуватися з використанням коротких текстових повідомлень.

Однак цього року Meta запустила соціальну мережу Threads, яка, насправді, є повноцінним конкурентом X.