В Instagram появилась новая функция: для чего она и как пользоваться

Поскольку Instagram уже дает возможность размещать Stories, новая опция видеозаписей может вызвать некоторое недоразумение среди пользователей. Однако стоит отметить, что видеозаписи будут ограничены по времени всего двумя секундами, и, вероятно, они не смогут полностью заменить функционал Stories.

Одним из отличий видеозаписей является то, что их можно создавать только с использованием фронтальной камеры смартфона, причем этот процесс осуществляется прямо внутри программы Instagram. Это означает, что пользователи не смогут загружать их из памяти со своего устройства.

Как добавить видеозаметки

Чтобы опубликовать видеозаметку, достаточно перейти в раздел "Входящие", нажать на иконку профиля в области заметок, а затем выбрать значок камеры над фотографией.

Затем пользователь может начать запись двухсекундного видео, которое после этого можно загрузить как видеозаметку. При необходимости ролик можно дополнить текстовым сообщением.

Как добавить видеозаметку (фото: Instagram)

Почему появились Заметки

Следует напомнить, что функция Notes (Заметки) была представлена в декабре 2022 года и позиционировалась как своего рода альтернатива постам в X (бывший Twitter), предоставляя пользователям Instagram возможность общаться с использованием коротких текстовых сообщений.

Однако в этом году Meta запустила социальную сеть Threads, которая на самом деле является полноценным конкурентом X.