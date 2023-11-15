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Instagram змінює популярну функцію: що відомо

Середа 15 листопада 2023 16:47
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Instagram змінює популярну функцію: що відомо Instagram збільшив фільтр "Близькі друзі" на публікації та Reels (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Instagram впроваджує нову функцію, яка дозволяє користувачам обмінюватися фотографіями та відео з основної стрічки лише з вибраними контактами зі списку "Близькі друзі". Раніше це було доступно лише для Instagram-історій.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтернет-видання про стартапи, інтернет-бізнес, інновації та веб-сайти TechCrunch.

У 2021 році в Instagram було представлено функцію публікації контенту для обмеженого кола користувачів, доданих до списку "Близькі друзі". Однак раніше це застосовувалося тільки до історій, що мають термін життя 24 години, і не торкалося звичайних постів у стрічці та ролики в розділі Reels.

Тепер користувачі можуть опублікувати "вічні" пости для свого обмеженого кола, вибравши список "Близькі друзі" в меню "Аудиторія" перед публікацією. Цей список можна створити заздалегідь або формувати безпосередньо перед завантаженням фотографії, і він залишиться незмінним для всіх типів постів.

Коли такий пост з'явиться у стрічці, він буде відзначений зеленою зірочкою, а лайки та коментарі будуть видно лише користувачам зі списку.

Instagram змінює популярну функцію: що відомоРозширення функції "Близькі друзі" в Instagram (фото: Instagram)

Раніше ми писали, що Instagram готує важливі зміни у Direct Message.

Ми також розповідали, коли краще всього постити фото чи відео у Instagram і TikTok, щоб збирати найбільше лайків.

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