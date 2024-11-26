Instagram вводить функцію, яка зробить ваше спілкування комфортнішим

Деталі нововведення

Ця функція свідчить про те, що соціальна мережа, що належить Meta, прагне кинути виклик таким сервісам, як "Локатор" від Apple і "Snap Map" від Snapchat, які є популярними способами для користувачів відстежувати розташування своїх друзів і близьких.

Запуск функції не став повною несподіванкою, оскільки раніше цього року Instagram був помічений за тестуванням способу, що дозволяє користувачам бачити розташування своїх друзів у реальному часі. Варто зазначити, що інший додаток для обміну повідомленнями від Meta, WhatsApp, вже давно дозволяє користувачам ділитися своїм місцем розташування в реальному часі з іншими.

На відміну від Apple і Snapchat, які дозволяють ділитися своїм місцем розташування з іншими необмежений час, Instagram дозволяє користувачам робити це тільки протягом однієї години. Instagram каже, що ця функція може бути використана для координації часу прибуття або пошуку друзів у багатолюдних місцях.

Ви можете поділитися своїм місцем розташування з однією людиною або груповим чатом. Після того, як ви це зробите, тільки люди в конкретному чаті зможуть побачити, де ви знаходитесь, і ваше місцезнаходження не можна буде переслати до інших діалогів. Ви також побачите індикатор у верхній частині чату, який буде нагадувати вам, що ви зараз ділитеся своїм місцем розташування в реальному часі.

У понеділок Instagram також оголосив, що користувачі тепер можуть налаштовувати імена в Direct, додаючи собі чи іншим прізвиська. Ви можете створити прізвисько, натиснувши на ім'я чату у верхній частині розмови та вибравши "Псевдоніми”. Звідти ви можете вибрати ім'я користувача людини, якій хочете дати прізвисько. Псевдоніми видно лише у ваших діалогах.

У Instagram можна обмінятися геолокацією (фото: TechCrunch)