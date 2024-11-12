Instagram нарешті прибрав функцію, яка всіх дратувала
Instagram виправив одну з найбільш дратівливих проблем свого популярного додатка для соціальних мереж. Функцію "витягування килима", що призводило до раптового зникнення постів, було офіційно видалено.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на технологічний веб-сайт MakeUseOf.
Що таке "витягування килима"?
"Витягування килима" - це функція, яку Instagram впровадив, щоб пропонувати вам найсвіжіший контент відразу після відкриття додатка. Теоретично, це звучало як хороший спосіб швидко надати вам найсвіжіші пости у Instagram.
Однак функція несподівано відправляла деякий контент у порожнечу інтернету. Хоча може здатися, що ця функція була невдалою програмістською помилкою, глава Instagram Адам Моссери підтвердив, що вона була встановлена для підвищення залучення користувачів та мінімізації часу завантаження контенту. Але Моссери визнав, наскільки згубно це вплинуло на загальний досвід користувача Instagram.
"Це справді дратує", - заявив Моссери у відео Reels, спочатку опублікованому в його акаунті в Instagram. "Тому ми перестали це робити. Так що тепер ми завантажуємо новий контент і не показуємо його, поки ви не прокрутите вниз, і ми вставимо його нижче. Ми дійсно трохи втратили у залученні через це, але це набагато кращий досвід для середнього користувача ".
Instagram не єдина соціальна медіа-платформа, яка використовує функцію "витягування килима" підвищення залученості. Додаток X (раніше Twitter) використовує аналогічний підхід до своєї стрічки "Для вас". Коли ви відкриваєте стрічку, контент відразу ж зникає, а на його місце з'являється свіжіший матеріал. І це також викликає роздратування.
Однак усунення компанією функції "витягування килима" свідчить про зсув у пріоритетах на користь користувача, а не простих метрик залучення. Це довгоочікувана зміна, але поки неясно, чи надихне вона інших гравців на ринку соціальних мереж зробити те саме.
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