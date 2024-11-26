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Instagram вводит функцию, которая сделает ваше общение более комфортным

Instagram добавляет возможность делиться местоположением в режиме реального времени в личных сообщениях (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Instagram представил возможность для пользователей делиться своим местоположением с друзьями через личные сообщения (DM).

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт новостей в сфере технологий TechCrunch.

Детали нововведения 

Эта функция свидетельствует о том, что принадлежащая Meta социальная сеть стремится бросить вызов таким сервисам, как "Локатор” от Apple и "Snap Map" от Snapchat, которые являются популярными способами для пользователей отслеживать местоположение своих друзей и близких. 

Запуск функции не стал полной неожиданностью, поскольку ранее в этом году Instagram был замечен за тестированием способа, позволяющего пользователям видеть местоположение своих друзей в реальном времени. Стоит отметить, что другое приложение для обмена сообщениями от Meta, WhatsApp, уже давно позволяет пользователям делиться своим местоположением в реальном времени с другими.  

В отличие от Apple и Snapchat, которые позволяют делиться своим местоположением с другими неограниченное время, Instagram позволяет пользователям делать это только в течение одного часа. Instagram говорит, что эта функция может быть использована для координации времени прибытия или для поиска друзей в многолюдных местах.  

Вы можете поделиться своим местоположением с одним человеком или с групповым чатом. После того, как вы это сделаете, только люди в конкретном чате смогут увидеть, где вы находитесь, и ваше местоположение нельзя будет переслать в другие диалоги. Вы также увидите индикатор в верхней части чата, который будет напоминать вам, что вы в настоящее время делитесь своим местоположением в реальном времени.  

В понедельник Instagram также объявил, что пользователи теперь могут настраивать имена в Direct, добавляя себе или другим прозвища. Вы можете создать прозвище, нажав на имя чата в верхней части разговора и выбрав "Псевдонимы”. Оттуда вы можете выбрать имя пользователя человека, которому хотите дать прозвище. Псевдонимы видны только в ваших диалогах.  

В Instagram можно обменяться геолокацией (фото: TechCrunch)

Напомним, что Instagram наконец-то убрал функцию, которая всех раздражала.

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