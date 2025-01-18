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Instagram випустив оновлення, змінивши формат акаунтів назавжди

Субота 18 січня 2025 12:30
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Instagram випустив оновлення, змінивши формат акаунтів назавжди Instagram здивував новим дизайном профілю (фото: Pexels)
Автор: Павло Колеснік

Instagram оновив дизайн профілю, замінивши квадратні зображення у стрічці на прямокутні. Нова сітка поки перебуває на стадії тестування, і 17 січня її помітили багато користувачів з України. Тепер профіль має аналогічний вигляд зі стрічкою відео Reels.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на блог про технології Engadget.

Деталі оновлення

Керівник Instagram Адам Моссері повідомив, що додаток тестує вертикальну сітку для профілів користувачів. Він пояснив, що початкова квадратна сітка була розроблена в ті часи, коли користувачі могли завантажувати тільки квадратні фотографії.

Однак ці часи давно минули, і зараз більшість завантажень в Instagram - це вертикальні зображення формату 4:3 і відео 9:16. Він назвав обрізку таких завантажень до квадратної форми "досить жорстокою".

Якщо ви відкриваєте вкладку з відео в Instagram, то вже бачите прямокутну сітку, тому новий експериментальний дизайн профілів не видаватиметься сильно незвичним.

Представник Instagram повідомив, що тест доступний тільки невеликій кількості користувачів, і команда застосунку врахує зворотний зв'язок, перш ніж розширити доступність нового дизайну.

Instagram випустив оновлення, змінивши формат акаунтів назавжди

Тестовий профіль має такий самий вигляд, за винятком того, що сітка містить фото, а не тільки відео (фото: Threads/ @arlespinzon)

Згідно зі старим постом, реверс-інженера Алессандро Палуцці, додаток працює над новою прямокутною сіткою з 2022 року.

Схоже, що тест поступово охоплює більшу кількість користувачів, але не всі задоволені змінами. Моссері опублікував свою історію у відповідь на коментар, залишений у його сесії "Запитай мене про що завгодно", з проханням не прибирати старий формат сітки.

Нагадаємо, що Цукерберг анонсував великі зміни у Facebook та Instagram, які стосуються цензури.

А ще у нас є матеріал про те, як за допомогою одного лайфхака в Instagram подивитися всі попередні імена будь-якого користувача.

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