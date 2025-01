Instagram выпустил обновление, изменив формат аккаунтов навсегда

Руководитель Instagram Адам Моссери сообщил, что приложение тестирует вертикальную сетку для профилей пользователей. Он объяснил, что изначальная квадратная сетка была разработана в те времена, когда пользователи могли загружать только квадратные фотографии.

Однако эти времена давно прошли, и сейчас большинство загрузок в Instagram - это вертикальные изображения формата 4:3 и видео 9:16. Он назвал обрезку таких загрузок до квадратной формы "довольно жестокой".

Если вы открываете вкладку с видео в Instagram, то уже видите прямоугольную сетку, поэтому новый экспериментальный дизайн профилей не будет казаться сильно непривычным.

Представитель Instagram сообщил, что тест доступен только небольшому числу пользователей, и команда приложения учтет обратную связь, прежде чем расширить доступность нового дизайна.

Тестовый профиль выглядит точно так же, за исключением того, что сетка включает фото, а не только видео (фото: Threads/ @arlespinzon)

Согласно старому посту, реверс-инженера Алессандро Палуцци, приложение работает над новой прямоугольной сеткой с 2022 года.

Похоже, что тест постепенно охватывает большее число пользователей, но не все довольны изменениями. Моссери опубликовал свою историю в ответ на комментарий, оставленный в его сессии "Спроси меня о чем угодно", с просьбой не убирать старый формат сетки.

#Instagram is working on a setting to change the aspect ratio of your profile grid between 4:5 and square format pic.twitter.com/vmr3Xieukk