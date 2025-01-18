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Instagram выпустил обновление, изменив формат аккаунтов навсегда

Суббота 18 января 2025 12:30
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Instagram выпустил обновление, изменив формат аккаунтов навсегда Instagram удивил новым дизайном профиля (фото: Pexels)
Автор: Павел Колесник

Instagram обновил дизайн профиля, заменив квадратные изображения в ленте на прямоугольные. Новая сетка пока находится на стадии тестирования, и 17 января ее заметили многие пользователи из Украины. Теперь профиль выглядит аналогично ленте видео Reels.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блог о технологиях Engadget.

Детали обновления

Руководитель Instagram Адам Моссери сообщил, что приложение тестирует вертикальную сетку для профилей пользователей. Он объяснил, что изначальная квадратная сетка была разработана в те времена, когда пользователи могли загружать только квадратные фотографии.

Однако эти времена давно прошли, и сейчас большинство загрузок в Instagram - это вертикальные изображения формата 4:3 и видео 9:16. Он назвал обрезку таких загрузок до квадратной формы "довольно жестокой".

Если вы открываете вкладку с видео в Instagram, то уже видите прямоугольную сетку, поэтому новый экспериментальный дизайн профилей не будет казаться сильно непривычным.

Представитель Instagram сообщил, что тест доступен только небольшому числу пользователей, и команда приложения учтет обратную связь, прежде чем расширить доступность нового дизайна.

Instagram выпустил обновление, изменив формат аккаунтов навсегда

Тестовый профиль выглядит точно так же, за исключением того, что сетка включает фото, а не только видео (фото: Threads/ @arlespinzon)

Согласно старому посту, реверс-инженера Алессандро Палуцци, приложение работает над новой прямоугольной сеткой с 2022 года.

Похоже, что тест постепенно охватывает большее число пользователей, но не все довольны изменениями. Моссери опубликовал свою историю в ответ на комментарий, оставленный в его сессии "Спроси меня о чем угодно", с просьбой не убирать старый формат сетки.

Напомним, что Цукерберг анонсировал большие изменения в Facebook и Instagram, которые касаются цензуры.

А еще у нас есть материал о том, как с помощью одного лайфхака в Instagram посмотреть все предыдущие имена любого пользователя.

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