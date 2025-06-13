Instagram випустив масштабне оновлення: як це вплине на користувачів

Instagram представив низку оновлень, включно зі зміною порядку постів у профілі, прихованою публікацією без відображення у стрічці, інтеграцією зі Spotify і програмою підтримки авторів-початківців.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт TechCrunch .

Зміни профілю

Instagram офіційно підтвердив запуск однієї з найбільш очікуваних функцій - тепер користувачі зможуть самостійно змінювати порядок публікацій на своїй сторінці. Досі пости відображалися виключно в хронологічному порядку, а закріпити нагорі можна було лише обмежену кількість публікацій.

З новим оновленням користувачі зможуть гнучко налаштовувати візуальне представлення своєї сітки - чи то в естетичних цілях, чи то для акценту на ключових постах.

Інформація про розробку цієї функції вперше з'явилася ще 2022 року, проте тоді компанія відклала її реалізацію. На початку 2025 року глава Instagram Адам Моссері знову заявив про плани впровадження, і тепер оновлення офіційно готове до запуску.

Користувачі зможуть гнучко налаштовувати візуальне представлення своєї сітки (фото: Instagram)

Тихі публікації

Ще одна новинка - можливість викладати пости в профіль без їхнього відображення у стрічці підписників. Функція поки проходить тестування, але Instagram обіцяє незабаром зробити її доступною широкій аудиторії.

За словами Моссері, публікація у стрічку може спричиняти у користувачів стрес - особливо при прагненні до "ідеального" контенту. Новий формат допоможе знизити тиск і відкриє простір для більш вільного самовираження.

Насамперед, новинка орієнтована не на знаменитостей та інфлюенсерів, а на звичайних користувачів, яким важлива естетика профілю, а не кількість лайків.

Аналогічну мету переслідує і функція "пробних Reels", коли творці можуть публікувати тестові відеоролики без їхньої появи в стрічці підписників. За даними Instagram, 40% авторів стали викладати Reels частіше після використання цієї опції, а 80% з них відзначили зростання охоплення серед нових користувачів.

Музика і користувачі

Також Instagram оголосив про інтеграцію зі Spotify: тепер користувачі зможуть ділитися в розділі Notes піснями, які вони слухають у реальному часі. Це дасть передплатникам можливість стежити за музичними вподобаннями один одного прямо в додатку.

Крім того, платформа запускає ініціативу Drafts - програму з підтримки молодих і перспективних творців. Instagram планує співпрацювати з авторами контенту, пропонуючи не тільки фінансову допомогу, а й менторство, спільні проекти, консультації та інші ресурси, необхідні для реалізації творчих ідей.

"Ми маємо намір працювати з креаторами індивідуально, підбираючи підтримку під їхні унікальні завдання і проекти", - заявив представник компанії.

Нова інтеграція зі Spotify дає змогу користувачам ділитися будь-якою піснею (фото: Instagram)