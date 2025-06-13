Instagram выпустил масштабное обновление: как это повлияет на пользователей

Instagram представил ряд обновлений, включая изменение порядка постов в профиле, скрытую публикацию без отображения в ленте, интеграцию со Spotify и программу поддержки начинающих авторов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт TechCrunch .

Изменения профиля

Instagram официально подтвердил запуск одной из самых ожидаемых функций - теперь пользователи смогут самостоятельно менять порядок публикаций на своей странице. До сих пор посты отображались исключительно в хронологическом порядке, а закрепить наверху можно было лишь ограниченное количество публикаций.

С новым обновлением пользователи смогут гибко настраивать визуальное представление своей сетки - будь то в эстетических целях или для акцента на ключевых постах.

Информация о разработке этой функции впервые появилась еще в 2022 году, однако тогда компания отложила ее реализацию. В начале 2025 года глава Instagram Адам Моссери вновь заявил о планах внедрения, и теперь обновление официально готово к запуску.

Пользователи смогут гибко настраивать визуальное представление своей сетки (фото: Instagram)

Тихие публикации

Еще одна новинка - возможность выкладывать посты в профиль без их отображения в ленте подписчиков. Функция пока проходит тестирование, но Instagram обещает в скором времени сделать ее доступной широкой аудитории.

По словам Моссери, публикация в ленту может вызывать у пользователей стресс - особенно при стремлении к "идеальному" контенту. Новый формат поможет снизить давление и откроет пространство для более свободного самовыражения.

В первую очередь, новинка ориентирована не на знаменитостей и инфлюенсеров, а на обычных пользователей, которым важна эстетика профиля, а не количество лайков.

Аналогичную цель преследует и функция "пробных Reels", когда создатели могут публиковать тестовые видеоролики без их появления в ленте подписчиков. По данным Instagram, 40% авторов стали выкладывать Reels чаще после использования этой опции, а 80% из них отметили рост охвата среди новых пользователей.

Музыка и пользователи

Также Instagram объявил об интеграции со Spotify: теперь пользователи смогут делиться в разделе Notes песнями, которые они слушают в реальном времени. Это даст подписчикам возможность следить за музыкальными предпочтениями друг друга прямо в приложении.

Кроме того, платформа запускает инициативу Drafts - программу по поддержке молодых и перспективных создателей. Instagram планирует сотрудничать с авторами контента, предлагая не только финансовую помощь, но и менторство, совместные проекты, консультации и другие ресурсы, необходимые для реализации творческих идей.

"Мы намерены работать с креаторами индивидуально, подбирая поддержку под их уникальные задачи и проекты", - заявил представитель компании.

Новая интеграция со Spotify позволяет пользователям делиться любой песней (фото: Instagram)