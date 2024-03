Instagram та Facebook не працюють: чому і як на це реагують користувачі

Ресурс Downdetector, який відстежує збої по всьому світу, показує десятки тисяч повідомлень про несправність Instagram, Facebook та Messenger, якими керує Meta.

Найчастіше користувачі з 17:00 за київським часом скаржаться на про проблеми з оновленням стрічки новин та на вхід у додатки.

"І мобільний додаток, і веб-сайт вийшли з системи, і я не можу змінити свій пароль. Я думав, що мене зламали”, - написав один з юзерів у стрічці коментарів Downdetector.

Цікаво, що WhatsApp, який також належить Meta, працює у звичайному режимі.

Сотні тисяч користувачів інтернету ринули до конкуруючої соціальної мережі Twitter (X). Одні це роблять, щоб виплеснути свій гнів, інші - задля того, аби висміяти проблему у мемах.

Реакція користувачів соцмереж на масштабний збій (скриншоти)

Офіційних повідомлень від розробників щодо причин збою поки що немає.

У Twitter люди висловлюють занепокоєння, що технічні проблеми є результатом кібератаки або того, що їхні облікові записи викрали.

Також у мережі припускають, що причиною може бути атака російських хакерів.

Зазначимо, що користувачі продуктів Meta дуже рідко зіштовхуються з такими серйозними проблемами.

Сподіваємося, технічна команда відчайдушно намагатиметься якомога швидше виправити збій.

everyone coming on Twitter to check if Instagram and Facebook is down or not pic.twitter.com/rf2LEtCByg