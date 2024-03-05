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Instagram та Facebook не працюють: чому і як на це реагують користувачі

Вівторок 05 березня 2024 18:31
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Instagram та Facebook не працюють: чому і як на це реагують користувачі Instagram і Facebook не працюють у всьому світі (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

У Instagram та Facebook стався масштабний збій 5 березня. Користувачі в усьому світі не можуть зайти в мобільні додатки та на сайти соціальних мереж.

РБК-Україна (проект Styler) спробувало вияснити причину глобальної помилки і показує, як користувачі реагують на проблему.

Що відомо про збій у Instagram та Facebook

Ресурс Downdetector, який відстежує збої по всьому світу, показує десятки тисяч повідомлень про несправність Instagram, Facebook та Messenger, якими керує Meta.

Найчастіше користувачі з 17:00 за київським часом скаржаться на про проблеми з оновленням стрічки новин та на вхід у додатки.

"І мобільний додаток, і веб-сайт вийшли з системи, і я не можу змінити свій пароль. Я думав, що мене зламали”, - написав один з юзерів у стрічці коментарів Downdetector.

Цікаво, що WhatsApp, який також належить Meta, працює у звичайному режимі.

Як юзери реагують на збій у Instagram та Facebook

Сотні тисяч користувачів інтернету ринули до конкуруючої соціальної мережі Twitter (X). Одні це роблять, щоб виплеснути свій гнів, інші - задля того, аби висміяти проблему у мемах.

Instagram та Facebook не працюють: чому і як на це реагують користувачіInstagram та Facebook не працюють: чому і як на це реагують користувачіInstagram та Facebook не працюють: чому і як на це реагують користувачі

Instagram та Facebook не працюють: чому і як на це реагують користувачіInstagram та Facebook не працюють: чому і як на це реагують користувачі

Instagram та Facebook не працюють: чому і як на це реагують користувачі

Instagram та Facebook не працюють: чому і як на це реагують користувачі

Реакція користувачів соцмереж на масштабний збій (скриншоти)

Чому Instagram та Facebook не працюють

Офіційних повідомлень від розробників щодо причин збою поки що немає.

У Twitter люди висловлюють занепокоєння, що технічні проблеми є результатом кібератаки або того, що їхні облікові записи викрали.

Також у мережі припускають, що причиною може бути атака російських хакерів.

Зазначимо, що користувачі продуктів Meta дуже рідко зіштовхуються з такими серйозними проблемами.

Сподіваємося, технічна команда відчайдушно намагатиметься якомога швидше виправити збій.

Раніше ми писали про те, що у мережі запустили діпфейк із українською блогеркою - деталі.

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