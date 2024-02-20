Росія просуває фейкові сторінки Сирського в соцмережах для його дискредитації, - ЦПД

Россія просуває у соціальних мережах фейкові сторінки головнокомандуючого ЗСУ Олександра Сирського для його дискредитації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Центру протидії дезінформації в Telegram.

"ЦПД спільно з кібердепартаментом СБУ виявили масштабну дезінформаційну кампанію рф з дискредитації головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. З'ясувалося, що ворог поширює фейки про ситуацію на фронті та про Головкома з метою інформаційно-психологічного впливу на військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що Росія спросуває деструктивні меседжі через фейкові акаунти Сирського у соцмережах Facebook, Instagram, X та Telegram.

Призначення Сирського на посаду головнокомандувача ЗСУ

8 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив про рішення звільнити з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Натомість новим головнокомандувачем був призначений Олександр Сирський.

Чутки про відставку Залужного з'явилися наприкінці січня 2024 року. Хоча і до того у мережі писали про його можливе звільнення.

Раніще провідомлялося, що росіяни намагаються нав'язати Сирському образ "радянської та російської" людини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.