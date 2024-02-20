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Росія просуває фейкові сторінки Сирського в соцмережах для його дискредитації, - ЦПД

Вівторок 20 лютого 2024 13:42
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Росія просуває фейкові сторінки Сирського в соцмережах для його дискредитації, - ЦПД Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Россія просуває у соціальних мережах фейкові сторінки головнокомандуючого ЗСУ Олександра Сирського для його дискредитації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Центру протидії дезінформації в Telegram.

"ЦПД спільно з кібердепартаментом СБУ виявили масштабну дезінформаційну кампанію рф з дискредитації головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. З'ясувалося, що ворог поширює фейки про ситуацію на фронті та про Головкома з метою інформаційно-психологічного впливу на військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що Росія спросуває деструктивні меседжі через фейкові акаунти Сирського у соцмережах Facebook, Instagram, X та Telegram.

Призначення Сирського на посаду головнокомандувача ЗСУ

8 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив про рішення звільнити з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Натомість новим головнокомандувачем був призначений Олександр Сирський.

Чутки про відставку Залужного з'явилися наприкінці січня 2024 року. Хоча і до того у мережі писали про його можливе звільнення.

Раніще провідомлялося, що росіяни намагаються нав'язати Сирському образ "радянської та російської" людини.

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