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Instagram и Facebook не работают: почему и как на это реагируют пользователи

Вторник 05 марта 2024 18:31
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Instagram и Facebook не работают: почему и как на это реагируют пользователи Instagram и Facebook не работают во всем мире (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

У Instagram и Facebook произошел масштабный сбой 5 марта. Пользователи по всему миру не могут войти в мобильные приложения и на сайты социальных сетей.

РБК-Украина (проект Styler) попыталось выяснить причину глобальной ошибки и показывает, как пользователи реагируют на проблему.

Что известно о сбое в Instagram и Facebook

Ресурс Downdetector, отслеживающий сбои по всему миру, показывает десятки тысяч сообщений о неисправностях Instagram, Facebook и Messenger, управляемых Meta.

Чаще всего пользователи с 17:00 по киевскому времени жалуются на проблемы с обновлением новостной ленты и на вход в приложения.

"И мобильное приложение, и сайт вышли из системы, и я не могу изменить свой пароль. Я думал, что меня сломали", - написал один из пользователей в ленте комментариев Downdetector.

Интересно, что WhatsApp, также принадлежащий Meta, работает в обычном режиме.

Как пользователи реагируют на сбой в Instagram и Facebook

Сотни тысяч пользователей интернета ринулись в конкурирующую социальную сеть Twitter (X). Одни это делают, чтобы выплеснуть свой гнев, другие - для того, чтобы высмеять проблему в мемах.

Instagram и Facebook не работают: почему и как на это реагируют пользователиInstagram и Facebook не работают: почему и как на это реагируют пользователиInstagram и Facebook не работают: почему и как на это реагируют пользователи

Instagram и Facebook не работают: почему и как на это реагируют пользователиInstagram и Facebook не работают: почему и как на это реагируют пользователи

Instagram и Facebook не работают: почему и как на это реагируют пользователи

Instagram и Facebook не работают: почему и как на это реагируют пользователи

Реакция пользователей соцсетей на масштабный сбой (скриншоты)

Почему Instagram и Facebook не работают

Официальных сообщений от разработчиков о причинах сбоя пока нет.

В Twitter люди выражают обеспокоенность, что технические проблемы являются результатом кибератаки или того, что их аккаунты похитили.

Также в сети предполагают, что причиной может стать атака российских хакеров.

Отметим, что пользователи продуктов Meta очень редко сталкиваются с такими серьезными проблемами.

Надеемся, техническая команда будет отчаянно пытаться как можно скорее исправить сбой.

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