Instagram и Facebook не работают: почему и как на это реагируют пользователи

Ресурс Downdetector, отслеживающий сбои по всему миру, показывает десятки тысяч сообщений о неисправностях Instagram, Facebook и Messenger, управляемых Meta.

Чаще всего пользователи с 17:00 по киевскому времени жалуются на проблемы с обновлением новостной ленты и на вход в приложения.

"И мобильное приложение, и сайт вышли из системы, и я не могу изменить свой пароль. Я думал, что меня сломали", - написал один из пользователей в ленте комментариев Downdetector.

Интересно, что WhatsApp, также принадлежащий Meta, работает в обычном режиме.

Сотни тысяч пользователей интернета ринулись в конкурирующую социальную сеть Twitter (X). Одни это делают, чтобы выплеснуть свой гнев, другие - для того, чтобы высмеять проблему в мемах.

Реакция пользователей соцсетей на масштабный сбой (скриншоты)

Официальных сообщений от разработчиков о причинах сбоя пока нет.

В Twitter люди выражают обеспокоенность, что технические проблемы являются результатом кибератаки или того, что их аккаунты похитили.

Также в сети предполагают, что причиной может стать атака российских хакеров.

Отметим, что пользователи продуктов Meta очень редко сталкиваются с такими серьезными проблемами.

Надеемся, техническая команда будет отчаянно пытаться как можно скорее исправить сбой.

everyone coming on Twitter to check if Instagram and Facebook is down or not pic.twitter.com/rf2LEtCByg