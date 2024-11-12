Instagram наконец-то убрал функцию, которая всех раздражала

Instagram исправил одну из самых раздражающих проблем своего популярного приложения для социальных сетей. Функция "вытягивания ковра", которая приводила к внезапному исчезновению постов, была официально удалена.

Что такое "вытягивание ковра"?

"Вытягивание ковра" - это функция, которую Instagram внедрил, чтобы предлагать вам самый свежий контент сразу после открытия приложения. Теоретически, это звучало как хороший способ быстро предоставить вам самые свежие посты в Instagram.

Однако функция неожиданно отправляла некоторый контент в пустоту интернета. На самом деле, срабатывание этой опции часто вызывало желание удалить приложение, особенно если то, что вы смотрели, было интересно. И из-за того, как это работало, найти этот контент стало почти невозможно.

Хотя может показаться, что эта функция была неудачной программистской ошибкой, глава Instagram Адам Моссери подтвердил, что она была установлена ​​для повышения вовлеченности пользователей и минимизации времени загрузки контента. Но Моссери признал, насколько пагубно это повлияло на общий пользовательский опыт Instagram.

"Это действительно раздражает", - заявил Моссери в видео Reels, первоначально опубликованном в его аккаунте в Instagram. "Поэтому мы перестали это делать. Так что теперь мы загружаем новый контент и не показываем его, пока вы не прокрутите вниз, и мы вставим его ниже. Мы действительно немного потеряли в вовлеченности из-за этого, но это гораздо лучший опыт для среднего пользователя".

Instagram не единственная социальная медиа-платформа, использующая функцию "вытягивания ковра" для повышения вовлеченности. Приложение X (ранее Twitter) использует аналогичный подход к своей ленте "Для вас". Когда вы открываете ленту, контент сразу же исчезает, а на его место появляется более свежий материал. И это также вызывает раздражение.

Однако устранение компанией функции "вытягивания ковра" свидетельствует о сдвиге в приоритетах в пользу пользователя, а не простых метрик вовлеченности. Это долгожданное изменение, но пока неясно, вдохновит ли оно других игроков на рынке социальных сетей сделать то же самое.