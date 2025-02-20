Instagram додав масу нових функцій у Direct: що змінилося

Деталі оновлення

Першим нововведенням стало спільне використання музики. Тепер користувачі можуть ділитися треками як в особистих повідомленнях, так і в групових чатах. Для цього потрібно відкрити панель стікерів і вибрати опцію "Музика".

Потім з'явиться рядок пошуку по аудіобібліотеці Instagram. Однак є кілька обмежень: пісня має бути доступна в Instagram, а максимальна довжина аудіофрагмента - 30 секунд.

В особистих повідомленнях також з'явиться інструмент перекладу, що підтримує 99 мов. Функція працює дуже просто: достатньо затиснути повідомлення і натиснути "Перекласти". Перекладений текст відобразиться одразу під оригіналом. Легко і зручно!

Ще одне нововведення - можливість закріплювати повідомлення, зображення або навіть Reels у верхній частині чату. Потрібно просто затиснути повідомлення і вибрати "Закріпити". Instagram дозволяє закріплювати до трьох повідомлень у кожному діалозі.

Крім того, тепер можна запланувати відправлення повідомлень, затиснувши кнопку відправлення. Повідомлення можна налаштовувати на відправлення за 29 днів наперед. Нарешті, Instagram додав можливість запрошувати людей у групові чати за допомогою QR-коду.

Усі ці функції починають поширюватися серед користувачів iOS і Android по всьому світу вже сьогодні. Веб-версія оновлення поки розробляється, але ще не доступна.

Instagram активно впроваджує нові функції. Нещодавно платформа почала тестувати кнопку "дизлайка" для коментарів. Також було оголошено про розробку додатка для відеомонтажу, схожого на CapCut.

Сервіс збільшив максимальну довжину Reels до трьох хвилин, імовірно, щоб конкурувати з TikTok. А ще нещодавно Instagram відмовився від використання сторонніх фактчекерів.

Оновлення Instagram (фото: Meta)