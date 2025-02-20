Instagram добавил массу новых функций в Direct: что изменилось

Детали обновления

Первым нововведением стало совместное использование музыки. Теперь пользователи могут делиться треками как в личных сообщениях, так и в групповых чатах. Для этого нужно открыть панель стикеров и выбрать опцию "Музыка".

Затем появится строка поиска по аудиобиблиотеке Instagram. Однако есть несколько ограничений: песня должна быть доступна в Instagram, а максимальная длина аудиофрагмента - 30 секунд.

В личных сообщениях также появится инструмент перевода, поддерживающий 99 языков. Функция работает очень просто: достаточно зажать сообщение и нажать "Перевести". Переведенный текст отобразится сразу под оригиналом. Легко и удобно!

Еще одно нововведение - возможность закреплять сообщения, изображения или даже Reels в верхней части чата. Нужно просто зажать сообщение и выбрать "Закрепить". Instagram позволяет закреплять до трех сообщений в каждом диалоге.

Кроме того, теперь можно запланировать отправку сообщений, зажав кнопку отправки. Сообщения можно настраивать на отправку за 29 дней вперед. Наконец, Instagram добавил возможность приглашать людей в групповые чаты с помощью QR-кода.

Все эти функции начинают распространяться среди пользователей iOS и Android по всему миру уже сегодня. Веб-версия обновления пока разрабатывается, но еще не доступна.

Instagram активно внедряет новые функции. Недавно платформа начала тестировать кнопку "дизлайка" для комментариев. Также было объявлено о разработке приложения для видеомонтажа, похожего на CapCut.

Сервис увеличил максимальную длину Reels до трех минут, вероятно, чтобы конкурировать с TikTok. А еще недавно Instagram отказался от использования сторонних фактчекеров.

Обновление Instagram (фото: Meta)