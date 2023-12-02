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Інша людина. Як Леся Нікітюк виглядала 10 років тому (фото)

Нині Нікітюк змінила стиль та зачіску (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Поліна Іваненко

Блогерка та ведуча шоу "Хто зверху?" Леся Нікітюк вразила фанів. Вона показала, як виглядала 10 років. Тоді вона ще не мала такої слави й вперше з'явилася на телебаченні.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис Нікітюк в Instagram.

Як ведуча виглядала у минулому

На скріншотах з архівного відео Нікітюк показала, якою була 10 років тому. Саме тоді вона вперше з'явилася на телебаченні, коли взяла участь у шоу "Розсміши коміка". Смішний номер, у якому артистка жартувала разом зі своєю подругою, підкорив суддів.

Тоді Нікітюк ніби була іншою людиною, з тоненькими "бровами-ниточками" й довгим висвітленим волоссям. Сама артистка пригадала, що вона навіть не розраховувала на виграш у шоу. Нікітюк та подруга просто хотіли показати свої жарти та смішити людей.

Нікітюк 19 років тому (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Якби мені хтось тоді сказав, що ми виграємо, що саме після цього шоу мене почнуть запрошувати на різні проекти, а грошовий виграш нам вручатиме майбутній президент України… Я б втратила свідомість ще перед виходом на сцену. Клянусь", - зазначила ведуча.

Виступ Нікітюк на "Розсміши коміка" - відео


Як Нікітюк виглядає зараз

Нині блогерка часто з'являється на телебаченні, активно веде соцмережі. А нещодавно стало відомо, що Нікітюк знову з'явиться на шоу "Розсміши коміка", але вже сидітиме у журі.

За 10 років вона помітно змінилася. Нині Нікітюк обирає вишуканий стиль та нерідко вражає фанів модними "луками". Окрім цього, нещодавно вона змінила колір волосся. 

Нікітюк зараз (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Раніше вже стало відомо, що військовий Назар Грабар зізнався, яке єдине завдання "провалив" на війні.

Окрім цього, нещодавно ми розповідали, що Потап відправився бізнес-класом у Дубаї і знову нарвався на хейт.

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