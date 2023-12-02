Інша людина. Як Леся Нікітюк виглядала 10 років тому (фото)

Як ведуча виглядала у минулому

На скріншотах з архівного відео Нікітюк показала, якою була 10 років тому. Саме тоді вона вперше з'явилася на телебаченні, коли взяла участь у шоу "Розсміши коміка". Смішний номер, у якому артистка жартувала разом зі своєю подругою, підкорив суддів.

Тоді Нікітюк ніби була іншою людиною, з тоненькими "бровами-ниточками" й довгим висвітленим волоссям. Сама артистка пригадала, що вона навіть не розраховувала на виграш у шоу. Нікітюк та подруга просто хотіли показати свої жарти та смішити людей.

Нікітюк 19 років тому (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Якби мені хтось тоді сказав, що ми виграємо, що саме після цього шоу мене почнуть запрошувати на різні проекти, а грошовий виграш нам вручатиме майбутній президент України… Я б втратила свідомість ще перед виходом на сцену. Клянусь", - зазначила ведуча.

Виступ Нікітюк на "Розсміши коміка" - відео



Як Нікітюк виглядає зараз

Нині блогерка часто з'являється на телебаченні, активно веде соцмережі. А нещодавно стало відомо, що Нікітюк знову з'явиться на шоу "Розсміши коміка", але вже сидітиме у журі.

За 10 років вона помітно змінилася. Нині Нікітюк обирає вишуканий стиль та нерідко вражає фанів модними "луками". Окрім цього, нещодавно вона змінила колір волосся.

Нікітюк зараз (фото: instagram.com/lesia_nikituk)