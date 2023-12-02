"З цим живу". Військовий ЗСУ Назар Грабар зізнався, яке єдине завдання "провалив" на війні
Український танцюрист, блогер та модель Назар Грабар, який поповнив лави ЗСУ після початку повномасштабного вторгнення РФ, зізнався, що, йдучи на війну, ставив перед собою головне завдання - вберегти брата. Однак, на думку захисника, виконати його він так і не зміг.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю зірки для YouTube-каналу "ТиКиїв".
Назар Грабар про загибель брата
У грудні 2022 року загинув Ілля Грабар. Тоді армія РФ обстріляла позиції підрозділу, де служив і Назар.
Ілля Грабар (фото: instagram.com/nazargrabar)
Після початку повномасштабної війни брати активно зайнялись волонтерством.
Екс-учасник балету Світлани Лободи хотів служити, однак його зупиняло те, що він нічого не тямить у цій справі.
Назар Грабар (фото: instagram.com/nazargrabar)
Одного дня Ілля повідомив брату, що планує піти у воєнкомат, але не хоче, щоб Назар йшов із ним.
"Я кажу: "Я не пущу тебе самого, як ти б мене самого не пустив. Ідемо разом". Так і пішли. Ілля постійно хвилювався за мене, що я пішов за ним. Я пішов наглядати за ним, тому відчуття провини мене не покидає і не покине ніколи. В мене на війні було одне завдання, і я його не виконав. З цим живу", - поділився танцівник.
Нагадаємо, брати служили в одному підрозділі. Блогер отримав серйозне поранення та опинився у лікарні, коли позиції його побратимів почали обстрілювати.
Коли Грабар дізнався про загибель рідної людини, він всю ніч проридав навколішках.