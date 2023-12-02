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Другой человек. Как Леся Никитюк выглядела 10 лет назад (фото)

Суббота 02 декабря 2023 18:36
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Другой человек. Как Леся Никитюк выглядела 10 лет назад (фото) Сейчас Никитюк изменила стиль и прическу (instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Полина Иваненко

Блоггерша и ведущая шоу "Хто зверху?" Леся Никитюк поразила фанатов. Она показала, как выглядела 10 лет. Тогда она еще не получила такой славы и впервые появилась на телевидении.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Никитюк в Instagram.

Как ведущая выглядела в прошлом

На скриншотах архивного видео Никитюк показала, какой была 10 лет назад. В это время она впервые появилась на телевидении, когда приняла участие в шоу "Розсміши коміка". Смешной номер, в котором артистка шутила вместе со своей подругой, покорил судей.

Тогда Никитюк словно была другим человеком, с тоненькими "бровями-ниточками" и длинными осветленными волосами. Сама артистка вспомнила, что она даже не рассчитывала на выигрыш в шоу. Никитюк и подруга просто хотели показать свои шутки и смешить людей.

Другой человек. Как Леся Никитюк выглядела 10 лет назад (фото)

Никитюк 19 лет назад (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Если бы мне кто тогда сказал, что мы выиграем, что именно после этого шоу меня начнут приглашать на разные проекты, а денежный выигрыш нам будет вручать будущий президент Украины… Я бы потеряла сознание еще перед выходом на сцену. Клянусь", - отметила ведущая.

Выступление Никитюк на "Розсміши коміка" - видео


Как Никитюк выглядит сейчас

Сейчас блогерша часто появляется на телевидении, активно ведет соцсети. А недавно стало известно, что Никитюк снова появится на шоу "Розсміши коміка", но уже будет сидеть в жюри.

За 10 лет она заметно изменилась. Сейчас Никитюк выбирает изысканный стиль и нередко поражает фанатов модными "луками". Кроме того, недавно она изменила цвет волос.

Другой человек. Как Леся Никитюк выглядела 10 лет назад (фото)Другой человек. Как Леся Никитюк выглядела 10 лет назад (фото)Другой человек. Как Леся Никитюк выглядела 10 лет назад (фото)Никитюк сейчас (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ранее уже стало известно, что военный Назар Грабарь признался, какую единственную задачу "провалил" на войне.

Кроме того, недавно мы рассказывали, что Потап отправился бизнес-классом в Дубай и снова нарвался на хейт.

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Леся Никитюк звезды шоу-бизнеса