Другой человек. Как Леся Никитюк выглядела 10 лет назад (фото)

Блоггерша и ведущая шоу "Хто зверху?" Леся Никитюк поразила фанатов. Она показала, как выглядела 10 лет. Тогда она еще не получила такой славы и впервые появилась на телевидении.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Никитюк в Instagram.

Как ведущая выглядела в прошлом

На скриншотах архивного видео Никитюк показала, какой была 10 лет назад. В это время она впервые появилась на телевидении, когда приняла участие в шоу "Розсміши коміка". Смешной номер, в котором артистка шутила вместе со своей подругой, покорил судей.

Тогда Никитюк словно была другим человеком, с тоненькими "бровями-ниточками" и длинными осветленными волосами. Сама артистка вспомнила, что она даже не рассчитывала на выигрыш в шоу. Никитюк и подруга просто хотели показать свои шутки и смешить людей.

Никитюк 19 лет назад (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Если бы мне кто тогда сказал, что мы выиграем, что именно после этого шоу меня начнут приглашать на разные проекты, а денежный выигрыш нам будет вручать будущий президент Украины… Я бы потеряла сознание еще перед выходом на сцену. Клянусь", - отметила ведущая.

Выступление Никитюк на "Розсміши коміка" - видео



Как Никитюк выглядит сейчас

Сейчас блогерша часто появляется на телевидении, активно ведет соцсети. А недавно стало известно, что Никитюк снова появится на шоу "Розсміши коміка", но уже будет сидеть в жюри.

За 10 лет она заметно изменилась. Сейчас Никитюк выбирает изысканный стиль и нередко поражает фанатов модными "луками". Кроме того, недавно она изменила цвет волос.

Никитюк сейчас (фото: instagram.com/lesia_nikituk)