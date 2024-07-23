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Інсайдер розкрив практично всі характеристики iPhone SE 4

iPhone SE 4 отримає OLED-дисплей, новий дизайн та вищу ціну (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Крім нових подробиць про майбутню лінійку iPhone 17 сьогодні з'явилися чутки, що проливають світло на те, чого очікувати від наступного покоління iPhone SE. Повідомляється, що так званий iPhone SE 4 отримає більший дисплей, значно покращену камеру, OLED-екран та багато іншого.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на провідний сайт новин про iPhone, iPad і Mac 9to5Mac.

Можливі характеристики iPhone SE 4

Сьогоднішній слух з'явився від Ice Universe на Weibo - джерела, яке раніше вже публікувало точні відомості про майбутні функції iPhone. Ось що можна очікувати від iPhone SE 4, реліз якого, ймовірно, відбудеться навесні 2025 року.

  • Дисплей: 6,06-дюймовий OLED-екран з вирізом та частотою оновлення 60 Гц
  • Чіпсет: A18
  • Оперативна пам'ять: 6 чи 8 ГБ
  • Основна камера: Один об'єктив на 48 Мп
  • Дизайн: Алюмінієва рамка
  • Біометрія: Face ID
  • Порт: USB-C
  • Ціна: від 499 до 549 доларів

Рендер iPhone SE 4 (фото: )

Очікується, що дизайн iPhone SE 4 буде схожий на iPhone 14. Це означає відмову від кнопки Home на користь повноекранного дисплея з вирізом.

Поточний iPhone SE був представлений у 2022 році з дизайном, що нагадує iPhone 8. Він оснащений 4,7-дюймовим дисплеєм, чіпом A15 Bionic, основною 12-мегапіксельною камерою та передньою 7-мегапіксельною камерою.

Зважаючи на ці характеристики, ясно, що майбутній iPhone SE 4 стане серйозним оновленням. Питання, звісно ж, у ціні. Поточний iPhone SE починається із 429 доларів за 64 ГБ пам'яті. Якщо нова інформація виявиться правдою, ми побачимо підвищення ціни до 120 доларів.

Читайте також про 5 функцій iPhone 16, які виправдають його очікування.

А ще ми писали, що дизайн iPhone SE 4 показали на відео задовго до анонсу.

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