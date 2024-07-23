Інсайдер розкрив практично всі характеристики iPhone SE 4

Можливі характеристики iPhone SE 4

Сьогоднішній слух з'явився від Ice Universe на Weibo - джерела, яке раніше вже публікувало точні відомості про майбутні функції iPhone. Ось що можна очікувати від iPhone SE 4, реліз якого, ймовірно, відбудеться навесні 2025 року.

Дисплей: 6,06-дюймовий OLED-екран з вирізом та частотою оновлення 60 Гц

Чіпсет: A18

Оперативна пам'ять: 6 чи 8 ГБ

Основна камера: Один об'єктив на 48 Мп

Дизайн: Алюмінієва рамка

Біометрія: Face ID

Порт: USB-C

Ціна: від 499 до 549 доларів

Рендер iPhone SE 4 (фото: )

Очікується, що дизайн iPhone SE 4 буде схожий на iPhone 14. Це означає відмову від кнопки Home на користь повноекранного дисплея з вирізом.

Поточний iPhone SE був представлений у 2022 році з дизайном, що нагадує iPhone 8. Він оснащений 4,7-дюймовим дисплеєм, чіпом A15 Bionic, основною 12-мегапіксельною камерою та передньою 7-мегапіксельною камерою.

Зважаючи на ці характеристики, ясно, що майбутній iPhone SE 4 стане серйозним оновленням. Питання, звісно ж, у ціні. Поточний iPhone SE починається із 429 доларів за 64 ГБ пам'яті. Якщо нова інформація виявиться правдою, ми побачимо підвищення ціни до 120 доларів.