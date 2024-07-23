Инсайдер раскрыл практически все характеристики iPhone SE 4

Предполагаемые характеристики iPhone SE 4

Сегодняшний слух появился от Ice Universe на Weibo - источника, ранее уже публиковавшего точные сведения о будущих функциях iPhone. Вот что можно ожидать от iPhone SE 4, релиз которого, предположительно, состоится весной 2025 года.

Дисплей: 6,06-дюймовый OLED-экран с вырезом и частотой обновления 60 Гц

Чипсет: A18

Оперативная память: 6 или 8 ГБ

Основная камера: Один объектив на 48 Мп

Дизайн: Алюминиевая рамка

Биометрия: Face ID

Порт: USB-C

Цена: от 499 до 549 долларов

Рендер iPhone SE 4 (фото: )

Ожидается, что дизайн iPhone SE 4 будет похож на iPhone 14. Это означает отказ от кнопки Home в пользу полноэкранного дисплея с вырезом.

Текущий iPhone SE был представлен в 2022 году с дизайном, напоминающим iPhone 8. Он оснащен 4,7-дюймовым дисплеем, чипом A15 Bionic, основной 12-мегапиксельной камерой и фронтальной 7-мегапиксельной камерой.

Учитывая эти характеристики, ясно, что предстоящий iPhone SE 4 станет серьезным обновлением. Вопрос, конечно же, в цене. Текущий iPhone SE начинается с 429 долларов за 64 ГБ памяти. Если новая информация окажется правдой, мы увидим повышение цены до 120 долларов.