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Инсайдер раскрыл практически все характеристики iPhone SE 4

iPhone SE 4 получит OLED-дисплей, новый дизайн и более высокую цену (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Помимо новых подробностей о будущей линейке iPhone 17, сегодня появились слухи, проливающие свет на то, чего ожидать от следующего поколения iPhone SE. Сообщается, что так называемый iPhone SE 4 получит более крупный дисплей, значительно улучшенную камеру, OLED-экран и многое другое.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий новостной сайт про iPhone, iPad и Mac 9to5Mac.

Предполагаемые характеристики iPhone SE 4  

Сегодняшний слух появился от Ice Universe на Weibo - источника, ранее уже публиковавшего точные сведения о будущих функциях iPhone. Вот что можно ожидать от iPhone SE 4, релиз которого, предположительно, состоится весной 2025 года. 

  • Дисплей: 6,06-дюймовый OLED-экран с вырезом и частотой обновления 60 Гц 
  • Чипсет: A18 
  • Оперативная память: 6 или 8 ГБ 
  • Основная камера: Один объектив на 48 Мп 
  • Дизайн: Алюминиевая рамка 
  • Биометрия: Face ID 
  • Порт: USB-C 
  • Цена: от 499 до 549 долларов 

Рендер iPhone SE 4 (фото: )

Ожидается, что дизайн iPhone SE 4 будет похож на iPhone 14. Это означает отказ от кнопки Home в пользу полноэкранного дисплея с вырезом. 

Текущий iPhone SE был представлен в 2022 году с дизайном, напоминающим iPhone 8. Он оснащен 4,7-дюймовым дисплеем, чипом A15 Bionic, основной 12-мегапиксельной камерой и фронтальной 7-мегапиксельной камерой. 

Учитывая эти характеристики, ясно, что предстоящий iPhone SE 4 станет серьезным обновлением. Вопрос, конечно же, в цене. Текущий iPhone SE начинается с 429 долларов за 64 ГБ памяти. Если новая информация окажется правдой, мы увидим повышение цены до 120 долларов. 

Читайте также про 5 функций iPhone 16, которые оправдают его ожидание.

А еще мы писали о том, что дизайн iPhone SE 4 показали на видео задолго до анонса.

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