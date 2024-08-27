"Інопланетяни відвідають Землю, для них наша планета - як зоопарк", - керівник космічного агентства

Деталі заяви керівника космічного агентства

Шрідхар Панікер Соманат, який очолює Індійську організацію космічних досліджень (ISRO) з 2022 року, виявив досить оптимістичний настрій, обговорюючи можливість існування позаземних цивілізацій.

На питання про існування життя в космосі, Соманат заявив ведучому: "У Всесвіті безперечно є інопланетяни. Якщо вони випереджають нас у технологіях всього на тисячу або 10 000 років, вони, безумовно, відвідають нас".

Голова ISRO вірить у існування позаземного життя, ґрунтуючись на ідеї, що форми життя у Всесвіті можуть бути "набагато більш розвиненими", ніж людство.

Він припускає, що з космічної точки зору люди відносно молоді, і що життя та розвинені цивілізації можуть бути широко поширені по всьому Всесвіту. Ця думка сприяє науковим і філософським дискусіям, що продовжуються, про позаземне життя, заохочуючи ширший розгляд форм життя за межами Землі.

Висловлюючи свою віру в існування позаземного життя, глава ISRO також поділився своїми побоюваннями щодо потенційних загроз, пов'язаних із контактом з інопланетними цивілізаціями. Він зазначив, що позаземне життя може мати зовсім іншу геномну і білкову структуру в порівнянні з життям на Землі.

Ш. Соманат каже, що інопланетяни можуть виглядати зовсім інакше, ніж ми (фото: Metro)

"Якщо щось і розвивалося на інших планетах, то це могло розвинутися зовсім іншим чином. Воно може не мати таку ж геномну структуру або структуру білків, що може бути вкрай небезпечно", - заявив Соманат.

Така відмінність може бути значними ризиками, оскільки взаємодія між настільки різними формами життя може призвести до домінування однієї з них або конфлікту.

Соманат додав, що поки ми не маємо твердих доказів, все, що ми можемо робити, це просто уявляти, якими могли б бути інопланетяни. Він не може звинувачувати людей за те, що вони думають, що люди-ящірки ходять серед нас або що ми приймали інопланетян за богів кілька століть тому.

"Якби вони були на 10 000 років попереду нас, вони би знайшли рішення цих біологічних проблем. У мене сьогодні немає рішення, але вони могли б вже його придумати", - сказав він.