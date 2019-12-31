ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Иногда это смертельно: врачи предостерегают от смешивания таблеток и алкоголя

STYLERЖизнь    31.12.2019 - 18:07
Иногда это смертельно: врачи предостерегают от смешивания таблеток и алкоголя
Лекарства и алкоголь (фото: pixabay.com)

Сочетание лекарств вместе с алкоголем может вызвать серьезные последствие

Лекарства и алкоголь не совместимые вещи. Если их смешать, то можно нанести серьезный вред своему здоровья. Кроме того, иногда такие эксперименты могут оказаться смертельными. Какие таблетки категорически нельзя смешивать с алкоголем - рассказали в новостях "Сегодня".

Несмотря на опасность смешивания лекарств и алкоголя, есть много людей, которые пренебрегают этим. Бармен Егор Каланчук рассказал, что за все свое время работы видел подобное не раз. Люди пили алкоголь в то время, когда последние дни принимали антибиотики.

Лекарства и алкоголь: врачи рассказали о жестких последствиях (видео: YouTube)

Врач-диетолог Инна Раилко подчеркнула, что единственный препарат, который не оказывает вреда при смешивании с алкоголем - это активированный уголь.

При этом она отметила, что категорически нельзя смешивать с алкоголем такие лекарства, как антигистаминные, которые назначают против аллергии. Но люди часто их принимают после праздничного стола, потому что боятся, что у них будет какая-то аллергическая реакция.

Также запрещено принимать алкоголь вместе с успокоительными, снотворными и антидепрессантами. Так категорически нельзя пить водку вместе с спазмолитиками, потому что они оба расширяют сосуды и это может привести к сердечной недостаточности.

Кроме того, противовоспалительные препараты вперемешку с водкой могут стать причиной кровотечения. А обезболивающие и жаропонижающие средства увеличивают нагрузку на желудок. При этом не все антибиотики негативно влияют на метаболизм, но они все увеличивают нагрузку на печень.

Нашли подделки: в Украине запретили популярный препарат Пересадка органов в Украине: названы космические суммы за операции
Новости Украины лекарстваздоровье
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь