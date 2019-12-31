Іноді це смертельно: лікарі застерігають від змішування таблеток і алкоголю

Ліки та алкоголь (фото: pixabay.com)

Поєднання ліків разом з алкоголем може викликати серйозні наслідки

Ліки та алкоголь не сумісні речі. Якщо їх змішати, то можна завдати серйозної шкоди своєму здоров'ю. Крім того, іноді такі експерименти можуть виявитися смертельними. Які таблетки категорично не можна змішувати з алкоголем - розповіли в новинах "Сьогодні".

Незважаючи на небезпеку змішування ліків і алкоголю, є багато людей, які нехтують цим. Бармен Єгор Каланчук розповів, що за весь час роботи бачив подібне не раз. Люди пили алкоголь в той час, коли останні дні приймали антибіотики.

Ліки та алкоголь: лікарі розповіли про жорсткі наслідки (відео: YouTube)

Лікар-дієтолог Інна Раилко підкреслила, що єдиний препарат, який не завдає шкоди при змішуванні з алкоголем - це активоване вугілля.

При цьому вона зазначила, що категорично не можна змішувати з алкоголем такі ліки, як антигістамінні, які призначають проти алергії. Але люди часто їх приймають після святкового столу, бо бояться, що у них буде якась алергічна реакція.

Також заборонено вживати алкоголь разом із заспокійливими, снодійними і антидепресантами. Так категорично не можна пити горілку разом з спазмолітиками, тому що вони обидва розширюють судини і це може призвести до серцевої недостатності.

Крім того, протизапальні препарати упереміш з горілкою можуть стати причиною кровотечі. А знеболюючі та жарознижуючі засоби збільшують навантаження на шлунок. При цьому не всі антибіотики негативно впливають на метаболізм, але вони збільшують навантаження на печінку.