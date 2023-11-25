UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Іноді ми втрачаємо контроль": Настя Каменських стала об'єктом пристрасті до іншого чоловіка

NK випустила пісню про заборонене кохання (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Поліна Іваненко

Настя Каменських перевтілилася у пристрасну даму в своєму новому відео на пісню "Tu y Yo", що є "гімном закоханих, які дуже хочуть бути разом, але не можуть".

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-реліз до нового творіння Насті розповідає більше про суть композиції і кліпу.

NK (фото: прес-служба співачки)

За словами артистки, "любов - це наймогутніше почуття", і "саме з любові створюється все найкраще у світі". 

"Але іноді стається так, що від великої сили та непереборності почуттів, ми втрачаємо контроль. Та саме заборонене кохання - завжди найсильніше, найчуттєвіше, найяскравіше! Ця пісня про закоханих, які дуже хочуть бути разом, але не можуть. Кожного разу, коли вони бачать одне-одного, всередині починає палати шалений вогонь пристрасті. Але є багато непереборних обставин, які не дають цій парі бути разом", - розповідає дружина Потапа.

NK (фото: прес-служба співачки)

У кліпі до цієї пісні співачка постає у двох образах - темному і світлому. Ці образи символізують складний внутрішній вибір головної героїні, в якій борються темна і світла сторони її особистості. 

"Головна героїня кліпу, молода заміжня жінка, що стала об'єктом пристрасті до іншого хлопця, грає в шахи. І вони символізують внутрішню боротьбу її почуттів", - додає Каменських.

Додамо, що пісня була створена ще до повномасштабного вторгнення. Але після 24 лютого співачка поставила всі творчі плани на паузу і зайнялась благодійними справами: брала участь у міжнародних благодійних концертах та подіях, а також допомагала тим, хто постраждав від війни, відвідувала госпіталі, зустрічалась з дітьми-переселенцями, чим активно продовжує займатись і зараз.

NK (фото: прес-служба співачки)

Нагадаємо, раніше вже стало відомо, що прийомний син Мірошниченків переніс серйозну операцію.

Також ми розповідали, що відомий український співак опинився в епіцентрі теракту у Дубліні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Каменскихзвезды шоу-бизнеса