"Иногда мы теряем контроль": Настя Каменских стала объектом страсти к другому мужчине

NK (фото: пресс-служба певицы)

По словам артистки, "любовь - это самое мощное чувство", и "именно из любви создается все самое лучшее в мире".

"Но иногда происходит так, что от большой силы и непреодолимости чувств, мы теряем контроль. Но самая запретная любовь - всегда самая сильная, самая чувственная, самая яркая! Эта песня о влюбленных, которые очень хотят быть вместе, но не могут. Каждый раз, когда они видят друг друга, внутри начинает полыхать безумный огонь страсти. Но есть много непреодолимых обстоятельств, которые не дают этой паре быть вместе", - рассказывает жена Потапа.

NK (фото: пресс-служба певицы)

В клипе к этой песне певица предстает в двух образах - темном и светлом. Эти образы символизируют сложный внутренний выбор главной героини, в которой борются темная и светлая стороны ее личности.

"Главная героиня клипа, молодая замжняя женщина, ставшая объектом страсти к другому парню, играет в шахматы. И они символизируют внутреннюю борьбу ее чувств", - добавляет Каменских.

Добавим, что песня была создана еще до полномасштабного вторжения. Но после 24 февраля певица поставила все творческие планы на паузу и занялась благотворительными делами: участвовала в международных благотворительных концертах и событиях, а также помогала пострадавшим от войны, посещала госпитали, встречалась с детьми-переселенцами, чем активно продолжает заниматься и сейчас.

NK (фото: пресс-служба певицы)