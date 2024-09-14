Інна Мірошниченко відверто розповіла про проблеми зі здоров'ям у названого сина: "Важко йде розвиток"

Що відомо

Так, обраниця шоумена пояснила, що названий син народився без прямих м'язів живота внаслідок вродженого дефекту – гастрошизису. Всі його органи при народженні випадали назовні, їх склали й зашили шкіру, зазначила Інна.

"Увесь рік, що він з нами, ми збирали думки лікарів. Всі вони сходилися в тому, що нічого не робити з цим небезпечно. М’язи тримають органи. За відсутності м’язів органи не на своїх місцях, це може призвести до серйозних порушень. Їх ще і склали під час тієї операції в перші години життя не так, як має бути анатомічно", - також написала вона.

Син Мірошниченків Марсель (Фото: instagram.com/_inna_mi_)

Зіркова мама пояснила, що у такому випадку є варіант або кожні два роки ставити сітку, потім її міняти, або ж цілодобово ходити в бліндажі, і лише потім ставити сітку. Проте, як виявилося, є й інший вихід, і у цьому стала в пригоді непосидючість та гіперактивність малюка.

"Так склалося, що Марсель гіперактивний. Для інших батьків це проблема, а для нас рішення. Він не може всидіти на місці навіть секунду. Через це важко йде розвиток, в тому числі мовленнєвий. Бо все пов’язано" - написала Мірошниченко.

"Його непосидючість накачала йому прес. Точніше ті тонкі мʼязи, які є у нас під прямими мʼязами живота (і єдині, які є у Марселя). Вони й тримають все тіло. Там є кили (грижі) і багато. Але всі органи стоять на своїх місцях. Як це працює і як мозок знає, що нервовій системі цього хлопчика треба трохи вийти з ладу, аби прокачати тіло до іншого рівня, я не знаю", - також додала вона.

Дружина Тимура зауважила, що природа - дуже розумна, і знає, що потрібно робити.

"Природа набагато розумніша, ніж ми. Тіло розумніше, ніж ми думаємо. Тіло здатне на інколи дивовижні речі. Ми поки відкладаємо питання операції з сіткою! Вже підтверджено лікарями. Марсель все тримає під контролем", - пояснила вона.

Однак це не виключає проведення надалі планових операцій, і вже цього місяця. Але, якщо говорити про встановлення сітки, то це набагато легше.

"На Марселя чекають інші планові операції. Вже цього місяця. Але, в порівнянні з сіткою, то дрібниці. І ми з ними впораємося!" - підкреслила юристка.

Також багатодітна мама додала, що першу добу життя саме лікарі врятували життя хлопчика, адже довше доби без допомоги фахівців діти із таким дефектом не живуть.

"Те, що органи склали не так, як має бути анатомічно, не помилка. Марсель народився 1400 г. Дуже недоношеним. Складали, як дозволяли обставини. Тому ми в будь-якому разі безмежно вдячні тим невідомим для нас героям!" - сказала вона.

Тимур та Інна Мірошниченки з дітьми (Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

Нагадаємо, Тимур і Інна виховують двох своїх біологічних дітей - Мію та Марка. Влітку минулого року вони стали прийомними батьками для Марселя із Житомирського дитячого будинку, а цього літа всиновили дівчинку Ангеліну, яку повернули до України з-за кордону.