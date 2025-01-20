Інна з "Холостяка" натякнула на розрив стосунків з Тереном (відео)

Бєлєнь натякнула на розрив стосунків з Тереном

Так, дівчина "репостнула" відео, в якому зібрано уривки з фільмів, серіалів, інтерв'ю та публічних виступів відомих артисток. Всі вони на одну тему - складні стосунки або ж те, наскільки для жінки важливо завжди обирати себе, не дозволяти собі "розчинятися" й терпіти погані вчинки чоловіків.

Stories Бєлєнь (скріншот)

На відео можна почути наступні цитати:

"Я люблю тебе, але себе я люблю більше", - каже Саманта в серіалі "Секс і місто"

"Я на це не заслуговую, я гідна того, хто мене цінує. Я не витрачатиму час", - каже Еністон в образі однієї зі своїх героїнь

"Більше ніколи не дозволю, нікому й ніколи, змушувати себе це відчувати", - каже Селена Гомес

"Йди за своїми мріями, не за своїм бойфрендом", - Джилліан Андерсон.

Інна не стала розгорнуто коментувати "рілз", але залишила наступні слова: "Ми пам'ятаємо". Втім, можливо так дівчина лише вирішила нагадати підписницям про те, що жінки завжди мають себе цінувати.

Чому Терен та Інна посварилися

Нагадаємо, нещодавно головний герой "Холостяка" та переможниця проекту, які після фіналу продовжували будувати стосунки, посварилися. Терена обурили слова Інни на її інтерв'ю Славі Дьоміну, де вона казала про мовне питання.

Олександр висловив своє незадоволення публічно. Потім його обраниця зізналася, що ця ситуація їй неприємна, адже вона хотіла б обговорювати якісь проблеми чи вирішувати нерозуміння під час розмови тет-а-тет, а не в соцмережах.

"Перекручування моїх слів боляче вразило мене, але я дякую тим, хто розуміє. І я бажаю всім таких стосунків, у яких ви здатні вирішувати все без залучення сторонніх людей", - писала Інна.