Інна Бєлєнь після "Холостяка" зробила "пластику" грудей і підборіддя

Чому Інна Бєлєнь зробила пластичні операції

У Stories Бєлєнь розповіла, що зважилася на "пластику" грудей через те, що в юності вона різко набрала 10 кілограмів, а потім їх скинула.

"Гормональний збій, стрес перед вступом, перший сексуальний досвід, і тіло миттєво відреагувало. Плюс 10 кг буквально за короткий проміжок часу", - зазначила Інна.

Інна Білень розповіла про "пластику" (скриншот)

Також вона показала чесні фото, де вона сильно погладшала. Скинути ці кілограми їй вдалося легко, проте від цього дуже сильно постраждали груди.

"Коли втрачаєш 10 кг, з пишних і підтягнутих грудей виходить форма, яку вже не дуже хочеться бачити без бюстгальтера. І якщо додати історію зі сколіозом - усе ускладнюється. Груди не тільки втратили форму, а й стали асиметричними", - підкреслила Інна.

Бєлєнь розповіла, як набрала 10 кг (скриншоти)

Також вона розповіла, що різниця між ними була в один розмір.

"Коли мінус 14 кг за короткий час - груди не худнуть, вони сповзають. І ні, це не виглядає красиво. Тому зробила. І задоволена. Груди не тільки втратили форму, а й стали асиметричними", - чесно розповіла вона.

Білень показала, як змінилася (скриншот)

"Обожнюю своє тіло, але ні спортом, ні харчуванням груди не підтягнеш, на жаль. А я хочу ходити без бюстгальтера. Я хочу гуляти по квартирі голою і кайфувати від свого тіла", - поділилася Бєлєнь.

Інна Бєлєнь розповіла про "пластику" (скриншот)

А в день операції переможниця "Холостяка" зважилася на ще одну зміну - пластичну операцію на підборідді.

Білень зробили одразу дві операції (скриншот)

"Приїхавши в лікарню, я ошелешила всіх. Я попросила покликати ще одного хірурга, бо вирішила - буде ще одна операція. М'язи шиї в постійній напрузі. Це створює "баласт". Це некрасиво. Це виглядає як друге, третє підборіддя. Ботокс, ліполітики, масажі, дефіцит калорій - не допомагають", - підкреслила Бєлєнь.

Білень зробили одразу дві операції за один раз (скриншот)

Нагадаємо, дівчина засвітилася в останньому сезоні романтичного реаліті "Холостяк" із ветераном війни Олександром Будьком - "Тереном". Однак пара практично відразу після закінчення проєкту розпалася.

Зараз Бєлєнь у нових стосунках. Однак свого обранця вона приховує від громадськості.