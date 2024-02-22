"Інколи ціна завищена, але це виправдано". Стоматолог назвав плюси і мінуси вінірів

Стоматолог назвав плюси і мінуси вінірів

Якщо людина хоче собі назавжди змінити колір зубів, хоче змінити форму зубів - найкращим варіантом є вініри. Це керамічні ортопедичні конструкції, які фіксуються на живий зуб.

"Для всіх людей, знову ж таки, відкриємо таємницю, що для їх постановки зуб потрібно обробити, тобто обпиляти, але не набагато, тобто знімається лише поверхневий шар для того, щоб була гарна фіксація вініру. або якщо нам потрібно сильно змінити форму зуба", - розповідає стоматолог.

Але, за словами Яна, не потрібно їх плутати з композитними вінірами. Бо справжні, це керамічні - окремі ортопедичні конструкції, які виготовляється в лабораторії, а композитні - це коли звичайний пломбувальний матеріал наноситься поверх зуба, інколи це має непоганий вигляд, але це тільки зовнішній вигляд, тому що насправді, зуб стає доволі товстим, до нього прикріплюється ще більше бактерій і простими словами з часом це робить шкоду для зубів.

Стоматолог назвав плюси і мінуси вінірів (фото: Freepik)

"Великий плюс вінірів у тому, що вони не змінюють колір, відтворюють ту форму, яку ви хочете. Також плюсом є швидкість отримання результату. Наприклад, сьогодні ви захотіли вініри, прийшли, поміряли форму, якщо все окей завтра їх обробили й через тиждень у вас нова посмішка. Це супер просто інколи ціна їх трішечки завищена, але це виправдано", - пояснив Стремський.

А от з мінусів, ви будете дуже часто посміхатися, бо гріх ховати гарну посмішку.