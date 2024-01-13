Інгаляція при застуді. Чи можна робити процедуру, якщо є температура

Що лікують інгаляціями

Більчак розповіла, що інгаляція - це спосіб доставляння лікарських засобів у дихальні шляхи. Втім, лікувати цією процедурою можна не усі проблеми.

"Показів до застосування інгаляцій всього декілька: стенозуючий ларингіт/ларинготрахеїт, обструктивний бронхіт, бронхіальна астма і муковісцидоз. Інгаляціями не лікується нежить, простуда, біль у горлі тощо", - наголосила вона.

Перед інгаляціями обов'язково консультуйтеся з лікарем (фото: freepik.com)

Чи можна робити інгаляцію при температурі

"Необхідність інгаляцій визначає тільки лікар після особистого огляду та встановлення діагнозу", - зазначила Більчак.

Якщо ж спеціаліст встановив один з вищеперерахованих діагнозів і призначив інгаляційне лікування, то, заявила експерт, "процедуру можна робити і при підвищеній температурі, і коли дитина спить".

Доцент Сухов також вважає, що "підвищення температури тіла не є протипоказом для використання інгаляційного шляху введення лікарських препаратів". Втім, він зазначив, що на необхідність та доцільність процедури впливають чимало інших факторів. Існує багато моментів, які варто врахувати та заздалегідь обговорити з лікарем, серед них:

етіологія ("природа") збудника - віруси, бактерії, гриби та інше

стадія розвитку патологічного процесу

наявність супутньої патології/-ій та ускладнень респіраторного захворювання

індивідуальні особливості пацієнта

можливість взаємодії різних лікарських препаратів, у тому числі інгаляційних та парентеральних або для внутрішнього застосування.

Кому не варто робити інгаляції (фото: freepik.com)

Сухов наголосив на тому, що під час проведення інгаляцій пацієнтам слід не забувати, що у приміщенні може збільшуватися концентрація бактерій-збудників хвороб. Саме тому важливо дбати про чистоту повітря.

При цьому слід з обережністю використовувати зволожувачі та так звані очисники, адже вони можуть лише збільшити концентрацію вірусів. Якщо ж ви робите кисневу терапію, зазначив Сухов, інгаляції проводити не потрібно.