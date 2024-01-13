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Ингаляция при простуде. Можно ли делать процедуру, если есть температура

Когда не стоит делать ингаляцию (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Ингаляция является эффективным способом лечения некоторых респираторных заболеваний. Они помогают разжижать мокроту, упрощают кашель и устраняют заложенность носа. Однако, не все знают, можно ли использовать ингалятор при температуре.

РБК-Украина (проект Styler) разбиралось, когда нельзя делать эту процедуру и для чего вообще нужен ингалятор.

При написании материала были использованы: эксклюзивные комментарии семейного врача Марты Бильчак и доцента кафедры инфекционных болезней из Национальной медицинской академии последипломного образования имени Шупика Юрия Сухова.

Что лечатингаляциями

Бильчак рассказала, что ингаляция - это способ доставки лекарственных средств в дыхательные пути. Впрочем, лечить этой процедурой можно не все проблемы.

"Показаний к применению ингаляций всего несколько: стенозирующий ларингит/ларинготрахеит, обструктивный бронхит, бронхиальная астма и муковисцидоз. Ингаляциями не лечится насморк, простуда, боли в горле и так далее", - подчеркнула она.

Перед ингаляциями обязательно консультируйтесь с лечащим врачом (фото: freepik.com)

Можно ли делать ингаляцию при температуре

"Необходимость ингаляций определяет только врач после личного осмотра и постановки диагноза", – отметила Бильчак.

Если специалист установил один из вышеперечисленных диагнозов и назначил ингаляционное лечение, то, заявила эксперт, "процедуру можно делать и при повышенной температуре, и когда ребенок спит".

Доцент Сухов также считает, что "повышение температуры тела не противопоказано для использования ингаляционного пути введения лекарственных препаратов". Впрочем, он отметил, что на необходимость и целесообразность процедуры влияют многие другие факторы. Существует немало моментов, которые следует учесть и заранее обсудить с врачом, среди них:

  • этиология ("природа") возбудителя - вирусы, бактерии, грибы и прочее
  • стадия развития патологического процесса
  • наличие сопутствующей патологии и осложнений респираторного заболевания
  • индивидуальные особенности пациента
  • возможность взаимодействия различных лекарственных препаратов, в том числе ингаляционных и парентеральных или внутреннего применения.

Кому не стоит делать ингаляции (фото: freepik.com)

Сухов отметил, что во время проведения ингаляций пациентам следует не забывать, что в помещении может увеличиваться концентрация бактерий-возбудителей болезней. Именно поэтому важно заботиться о чистоте воздуха.

При этом следует с осторожностью использовать увлажнители и так называемые очистители, ведь они могут увеличить концентрацию вирусов. Если вы делаете кислородную терапию, отметил Сухов, ингаляции проводить не нужно.

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