Ингаляция при простуде. Можно ли делать процедуру, если есть температура

Что лечатингаляциями

Бильчак рассказала, что ингаляция - это способ доставки лекарственных средств в дыхательные пути. Впрочем, лечить этой процедурой можно не все проблемы.

"Показаний к применению ингаляций всего несколько: стенозирующий ларингит/ларинготрахеит, обструктивный бронхит, бронхиальная астма и муковисцидоз. Ингаляциями не лечится насморк, простуда, боли в горле и так далее", - подчеркнула она.

Перед ингаляциями обязательно консультируйтесь с лечащим врачом (фото: freepik.com)

Можно ли делать ингаляцию при температуре

"Необходимость ингаляций определяет только врач после личного осмотра и постановки диагноза", – отметила Бильчак.

Если специалист установил один из вышеперечисленных диагнозов и назначил ингаляционное лечение, то, заявила эксперт, "процедуру можно делать и при повышенной температуре, и когда ребенок спит".

Доцент Сухов также считает, что "повышение температуры тела не противопоказано для использования ингаляционного пути введения лекарственных препаратов". Впрочем, он отметил, что на необходимость и целесообразность процедуры влияют многие другие факторы. Существует немало моментов, которые следует учесть и заранее обсудить с врачом, среди них:

этиология ("природа") возбудителя - вирусы, бактерии, грибы и прочее

стадия развития патологического процесса

наличие сопутствующей патологии и осложнений респираторного заболевания

индивидуальные особенности пациента

возможность взаимодействия различных лекарственных препаратов, в том числе ингаляционных и парентеральных или внутреннего применения.

Кому не стоит делать ингаляции (фото: freepik.com)

Сухов отметил, что во время проведения ингаляций пациентам следует не забывать, что в помещении может увеличиваться концентрация бактерий-возбудителей болезней. Именно поэтому важно заботиться о чистоте воздуха.

При этом следует с осторожностью использовать увлажнители и так называемые очистители, ведь они могут увеличить концентрацию вирусов. Если вы делаете кислородную терапию, отметил Сухов, ингаляции проводить не нужно.