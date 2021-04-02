Инфраструктурную программу Байдена сравнили с украинской "Большой стройкой"

По его словам, последним примером столь крупных вложений в инфраструктуру США была программа развития системы автомагистралей между штатами в 50-х годах прошлого века.

Как отметил Голик, план Байдена похож на программу президента Украины "Большая стройка". "Большая стройка шагает по планете", - написал он.

План Байдена предполагает:

Модернизировать свыше 32 000 км дорог и около 10 000 мостов, на это выделят $621 млрд.

Заменить 100% свинцовых труб и коммуникаций в стране, на что выделят $111 млрд.

Развить широкополосный интернет - $100 млрд.

Обновить электросети - $100 млрд.

Выделить на поддержку пожилых людей и людей с инвалидностью - $400 млрд.

Выделить на поддержку промышленного сектора - $300 млрд.

Выделить на ремонт и строительство доступного жилья - $213 млрд.

Белый Дом ожидает, что такая стратегия поможет создать "сильнейшую, стойкую, инновационную экономику в мире" и "миллионы рабочих мест с хорошими зарплатами". План планируют принять уже летом этого года.

"Жду в комментариях адептов теории, что вложения государства в инфраструктуру - это зло, в пандемию ничего строить нельзя, вы все врете и т.д.", - отметил Голик.