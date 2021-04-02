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Инфраструктурную программу Байдена сравнили с украинской "Большой стройкой"

Автор: Styler

Президент США Джо Байден представил план по привлечению инвестиций в различные инфраструктурные проекты объемом от $2 трлн. Это будут самые большие инвестиции в американские рабочие места со времен Второй мировой войны.

Об этом сообщил Юрий Голик в Facebook.

По его словам, последним примером столь крупных вложений в инфраструктуру США была программа развития системы автомагистралей между штатами в 50-х годах прошлого века.

Как отметил Голик, план Байдена похож на программу президента Украины "Большая стройка". "Большая стройка шагает по планете", - написал он.

План Байдена предполагает:

  • Модернизировать свыше 32 000 км дорог и около 10 000 мостов, на это выделят $621 млрд.
  • Заменить 100% свинцовых труб и коммуникаций в стране, на что выделят $111 млрд.
  • Развить широкополосный интернет - $100 млрд.
  • Обновить электросети - $100 млрд.
  • Выделить на поддержку пожилых людей и людей с инвалидностью - $400 млрд.
  • Выделить на поддержку промышленного сектора - $300 млрд.
  • Выделить на ремонт и строительство доступного жилья - $213 млрд.

Белый Дом ожидает, что такая стратегия поможет создать "сильнейшую, стойкую, инновационную экономику в мире" и "миллионы рабочих мест с хорошими зарплатами". План планируют принять уже летом этого года.

"Жду в комментариях адептов теории, что вложения государства в инфраструктуру - это зло, в пандемию ничего строить нельзя, вы все врете и т.д.", - отметил Голик.

Как известно, в рамках "Большой стройки" в 2020 году в Украине было построено или отремонтировано 6500 км дорог, что стало рекордом за время независимости. В 2021 году будет обновлен такое же количество дорог.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденБольшая стройка
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