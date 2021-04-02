Инфраструктурную программу Байдена сравнили с украинской "Большой стройкой"

Президент США Джо Байден представил план по привлечению инвестиций в различные инфраструктурные проекты объемом от $2 трлн. Это будут самые большие инвестиции в американские рабочие места со времен Второй мировой войны.
Об этом сообщил Юрий Голик в Facebook.
По его словам, последним примером столь крупных вложений в инфраструктуру США была программа развития системы автомагистралей между штатами в 50-х годах прошлого века.
Как отметил Голик, план Байдена похож на программу президента Украины "Большая стройка". "Большая стройка шагает по планете", - написал он.
План Байдена предполагает:
Белый Дом ожидает, что такая стратегия поможет создать "сильнейшую, стойкую, инновационную экономику в мире" и "миллионы рабочих мест с хорошими зарплатами". План планируют принять уже летом этого года.
"Жду в комментариях адептов теории, что вложения государства в инфраструктуру - это зло, в пандемию ничего строить нельзя, вы все врете и т.д.", - отметил Голик.
Как известно, в рамках "Большой стройки" в 2020 году в Украине было построено или отремонтировано 6500 км дорог, что стало рекордом за время независимости. В 2021 году будет обновлен такое же количество дорог.