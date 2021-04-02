Інфраструктурну програму Байдена порівняли з українським "Великим будівництвом"

За його словами, останнім прикладом таких великих вкладень в інфраструктуру США була програма розвитку системи автомагістралей між штатами в 50-х роках минулого століття.

Як зазначив Голик, план Байдена схожий на програму президента України "Велике будівництво". "Велике будівництво крокує по планеті", - написав він.

План Байдена передбачає:

Модернізувати понад 32 000 км залізниць і близько 10 000 мостів, на це виділять $621 млрд.

Замінити 100% свинцевих труб і комунікацій в країні, на що виділять $111 млрд.

Розвинути широкосмуговий інтернет - $100 млрд.

Оновити електромережі - $100 млрд.

Виділити на підтримку літніх людей та людей з інвалідністю - $400 млрд.

Виділити на підтримку промислового сектора - $300 млрд.

Виділити на ремонт і будівництво доступного житла - $213 млрд.

Білий Дім очікує, що така стратегія допоможе створити "сильну, незламну, інноваційну економіку у світі" і "мільйони робочих місць з хорошими зарплатами". План планують прийняти вже влітку цього року.

"Чекаю в коментарях адептів теорії, що вкладення держави в інфраструктуру - це зло, в пандемію нічого будувати не можна, ви все брешете тощо", - зазначив Голик.