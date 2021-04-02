Інфраструктурну програму Байдена порівняли з українським "Великим будівництвом"

Президент США Джо Байден представив план по залученню інвестицій у різні інфраструктурні проекти об'ємом від $2 трлн. Це будуть найбільші інвестиції в американські робочі місця з часів Другої світової війни.
Про це повідомив Юрій Голик Facebook.
За його словами, останнім прикладом таких великих вкладень в інфраструктуру США була програма розвитку системи автомагістралей між штатами в 50-х роках минулого століття.
Як зазначив Голик, план Байдена схожий на програму президента України "Велике будівництво". "Велике будівництво крокує по планеті", - написав він.
План Байдена передбачає:
Білий Дім очікує, що така стратегія допоможе створити "сильну, незламну, інноваційну економіку у світі" і "мільйони робочих місць з хорошими зарплатами". План планують прийняти вже влітку цього року.
"Чекаю в коментарях адептів теорії, що вкладення держави в інфраструктуру - це зло, в пандемію нічого будувати не можна, ви все брешете тощо", - зазначив Голик.
Як відомо, в рамках "Великого будівництва" у 2020 році в Україні було побудовано або відремонтовано 6500 км доріг, що стало рекордом за час незалежності. У 2021 році буде оновлено таку ж кількість доріг.