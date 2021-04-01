ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Байден представил план по развитию инфраструктуры США на 2 трлн долларов

Новина українською → США, Четверг 01 апреля 2021 02:59
Байден представил план по развитию инфраструктуры США на 2 трлн долларов Фото: Джо Байден (facebook.com/POTUS)
Автор: Даша Харченко

Президент США Джо Байден представил план по обновлению инфраструктуры и промышленности страны. Его объем - 2 трлн долларов.

Об этом сообщает AP.

План предполагает ежегодные инвестиции в инфраструктуру до 1% ВВП. Деньги на инвестиции будут получены от повышения налогов для корпораций.

"Это уникальная инвестиция в Америку, непохожая на то, что мы видели или делали с тех пор, как несколько десятилетий назад мы построили автомагистральную систему и начали космическую гонку. Фактически, это крупнейшее вложение в рабочие места со времен Второй мировой войны", - сказал Байден.

План предусматривает инвестиции в строительство дорог, мостов, портов, аэропортов и городского транспорта.

Наибольшая инвестиция в размере 650 млрд долларов должна быть направлена на модернизацию транспортной инфраструктуры.

Напомним, Джо Байден провел онлайн-встречу с постоянными представителями Совета безопасности ООН. Он подтвердил приверженность США к возобновлению взаимодействия с международными организациями, в частности с ООН.

Также сообщалось, что США сейчас могут переживать крупнейший за последние 20 лет миграционный всплеск. Он наблюдается на юго-западной границе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Джозеф Байден Соединенные Штаты Америки
NEWS
В Украине не планируют вводить комендантский час, но карантин могут ужесточить
В Украине не планируют вводить комендантский час, но карантин могут ужесточить
DAILY
Гид по вакцинам от COVID в Украине. Все, что вам нужно знать
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Гид по вакцинам от COVID в Украине. Все, что вам нужно знать