Информационная война продолжается: TikTok заблокировал популярные видео о военных ВСУ

TikTok заблокировал видео об украинских военных (фото: pixabay.com)

Популярная социальная сеть TikTok заблокировала достаточно распространенный украинский хэштег #АТО, который набирал миллионы просмотров.

Когда данный хэштег заблокировали, то с ТОПов просмотров пропало все видео с украинскими военными. Об этом рассказал офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц) на своей странице в Facebook.

"С блокировкой хэштега с ТОПов просмотров исчезли все видео российско - украинской войны, доказательства российской агрессии, видео с нашими воинами, а также все видео где был записан этот хэштег получили скрытое блокировки. В настоящее время эти видео доступны только на странице авторов, а не индексируются в общем просмотре", - написал он.

В TikTok заблокирован хэштег АТО (скриншот)

Он также подчеркнул, что хэштеги террористических организаций #днр #лнр #лднр #новороссия распространяются в сети и их не блокируют.

"Пока офисы социальных сетей и модерация украинского сегмента будет находиться в России, мы и в дальнейшем будем наблюдать это. Но война и на этом фронте продолжается", - отметил Анатолий.

Напомним, российские пропагандисты запустили свое мобильное приложение в Google Play Store для Androind-устройств. При этом оно замаскировано под украинское военное радио "Армія FM". Но на деле данное приложение транслирует российскую пропаганду.

Ранее один из главных российских пропагандистских ресурсов жестко оконфузился с украинским самолетом-истребителем Су-27.