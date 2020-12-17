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Информационная война продолжается: TikTok заблокировал популярные видео о военных ВСУ

Четверг 17 декабря 2020 21:21
Информационная война продолжается: TikTok заблокировал популярные видео о военных ВСУ
TikTok заблокировал видео об украинских военных (фото: pixabay.com)
Автор: Styler

Популярная социальная сеть TikTok заблокировала достаточно распространенный украинский хэштег #АТО, который набирал миллионы просмотров.

Когда данный хэштег заблокировали, то с ТОПов просмотров пропало все видео с украинскими военными. Об этом рассказал офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц) на своей странице в Facebook.

"С блокировкой хэштега с ТОПов просмотров исчезли все видео российско - украинской войны, доказательства российской агрессии, видео с нашими воинами, а также все видео где был записан этот хэштег получили скрытое блокировки. В настоящее время эти видео доступны только на странице авторов, а не индексируются в общем просмотре", - написал он.

Информационная война продолжается: TikTok заблокировал популярные видео о военных ВСУ

В TikTok заблокирован хэштег АТО (скриншот)

Он также подчеркнул, что хэштеги террористических организаций #днр #лнр #лднр #новороссия распространяются в сети и их не блокируют.

"Пока офисы социальных сетей и модерация украинского сегмента будет находиться в России, мы и в дальнейшем будем наблюдать это. Но война и на этом фронте продолжается", - отметил Анатолий.

Напомним, российские пропагандисты запустили свое мобильное приложение в Google Play Store для Androind-устройств. При этом оно замаскировано под украинское военное радио "Армія FM". Но на деле данное приложение транслирует российскую пропаганду.

Ранее один из главных российских пропагандистских ресурсов жестко оконфузился с украинским самолетом-истребителем Су-27.

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