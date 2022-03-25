ru ua
Пт, 25 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Информационная деятельность СБУ мешает врагу. Спикер Дехтяренко предупредил о фейковых страницах

Новина українською →
Пятница 25 марта 2022 19:00
Информационная деятельность СБУ мешает врагу. Спикер Дехтяренко предупредил о фейковых страницах Фото: Спикер СБУ Артем Дехтяренко (facebook.com/art.denko)
Автор: Анна Шиканова

Спикер СБУ Артем Дехтяренко предупредил, что в социальных сетях начали появляться фейковые страницы с его именем.

Об этом Дехтяренко сообщил на своей единственной и официальной странице в Facebook.

"Информационная активность Службы безопасности Украины так мешает врагу, что они решили действовать через клоны. В разных социальных сетях начали создавать мои фейковые страницы. Не верьте. Дехтяренко один. Если есть другие – сообщайте, будем блокировать", - написал спикер СБУ.

Он дал ссылки на свои официальные страницы:

Facebook – https://www.facebook.com/art.denko

Instagram – https://www.instagram.com/artdenko/

Как отметил Артем Дехтяренко, теперь он будет вести и свою страницу в Instagram.

"До сегодняшнего дня я не вел свой Инстаграм, но как показала практика, если его не ведешь ты, то будет вести кто-то за тебя", - добавил спикер СБУ.

А вот так могут выглядеть переписки с фейковыми клонами Артема Дехтяренко.

Информационная деятельность СБУ мешает врагу. Спикер Дехтяренко предупредил о фейковых страницахИнформационная деятельность СБУ мешает врагу. Спикер Дехтяренко предупредил о фейковых страницахСкриншот

Напомним, ранее мы писали о том, что в Мариуполе оккупанты распространяют фейк, что Запорожье не принимает беженцев, и надо ехать в РФ.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины фейки
LITE
"Диета победителя" от Оксаны Скиталинской: что есть и пить, чтобы быть в тонусе
"Диета победителя" от Оксаны Скиталинской: что есть и пить, чтобы быть в тонусе