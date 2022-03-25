Інформаційна діяльність СБУ заважає ворогу. Спікер Дехтяренко попередив про фейкові сторінки
Спікер СБУ Артем Дехтяренко попередив, що в соціальних мережах почали з'являтися фейкові сторінки з його ім'ям.
Про це Дехтяренко повідомив на своїй єдиній і офіційній сторінці в Facebook.
"Інформаційна активність Служби безпеки України так заважає ворогові, що вони вирішили діяти через клони. У різних соціальних мережах почали створювати мої фейкові сторінки. Не вірте. Дехтяренко один. Якщо є інші - повідомляйте, будемо блокувати", - написав спікер СБУ.
Він дав посилання на свої офіційні сторінки:
Facebook – https://www.facebook.com/art.denko
Instagram – https://www.instagram.com/artdenko/
Як зазначив Артем Дехтяренко, тепер він буде вести та свою сторінку в Instagram.
"До сьогоднішнього дня я не вів свій Інстаграм, але як показала практика, якщо його не ведеш ти, то буде вести хтось за тебе", - додав спікер СБУ.
А ось так можуть виглядати листування з фейковими клонами Артема Дехтяренка.
Скріншот
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Маріуполі окупанти поширюють фейк, що Запоріжжя не приймає біженців, і треба їхати у РФ.
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