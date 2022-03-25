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Інформаційна діяльність СБУ заважає ворогу. Спікер Дехтяренко попередив про фейкові сторінки

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П'ятниця 25 березня 2022 19:00
Інформаційна діяльність СБУ заважає ворогу. Спікер Дехтяренко попередив про фейкові сторінки Фото: спікер СБУ Артем Дехтяренко (facebook.com/art.denko)
Автор: Анна Шиканова

Спікер СБУ Артем Дехтяренко попередив, що в соціальних мережах почали з'являтися фейкові сторінки з його ім'ям.

Про це Дехтяренко повідомив на своїй єдиній і офіційній сторінці в Facebook.

"Інформаційна активність Служби безпеки України так заважає ворогові, що вони вирішили діяти через клони. У різних соціальних мережах почали створювати мої фейкові сторінки. Не вірте. Дехтяренко один. Якщо є інші - повідомляйте, будемо блокувати", - написав спікер СБУ.

Він дав посилання на свої офіційні сторінки:

Facebook – https://www.facebook.com/art.denko

Instagram – https://www.instagram.com/artdenko/

Як зазначив Артем Дехтяренко, тепер він буде вести та свою сторінку в Instagram.

"До сьогоднішнього дня я не вів свій Інстаграм, але як показала практика, якщо його не ведеш ти, то буде вести хтось за тебе", - додав спікер СБУ.

А ось так можуть виглядати листування з фейковими клонами Артема Дехтяренка.

Інформаційна діяльність СБУ заважає ворогу. Спікер Дехтяренко попередив про фейкові сторінкиІнформаційна діяльність СБУ заважає ворогу. Спікер Дехтяренко попередив про фейкові сторінкиСкріншот

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Маріуполі окупанти поширюють фейк, що Запоріжжя не приймає біженців, і треба їхати у РФ.

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