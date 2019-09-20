Информатор боевиков "ЛНР" "помогала" военным ВСУ домашними продуктами (фото)

СБУ задержали информатора "ЛНР" (фото: коллаж РБК-Украина)

СБУ провели успешную операцию по задержанию шпионки "ЛНР"

Сотрудники СБУ задержали жительницу Луганской области, которая работала на боевиков так называемой "ЛНР". Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Было установлено, что женщина была завербована в конце 2018 года во время того, как она пребывала на временно неподконтрольной территории Украины.

Она начала сотрудничать с представителем контрразведки "ЛНР". Женщина передавала боевикам различную информацию о подразделениях ВСУ, включая численность, личный состав, вооружение и т.д.

СБУ задержали информатора "ЛНР" (фото: ssu.gov.ua)

Чтобы втереться в доверие к бойцам ВСУ она приносила домашние продукты. Полученные данные боевики использовали для военных действий против украинских бойцов и осуществления диверсионных атак.

Женщину задержали непосредственно при передаче информации террористам. В данный момент решается вопрос о мере наказания, которое должна понести шпионка в рамках ч. 1 ст. 258-3 УК Украины.

СБУ также удалось установили личность представителя "ЛНР", который причастен к завербовке женщины.

Ранее сообщалось о том, что правоохранители задержали боевика "ЛНР", который минировал мосты. Кроме того, он также сводил фортификационные сооружения для обороны боевиков.