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Інформатор бойовиків "ЛНР" "допомагала" військовим ВСУ домашніми продуктами (фото)

STYLERЖиття    20.09.2019 - 14:51
Інформатор бойовиків "ЛНР" "допомагала" військовим ВСУ домашніми продуктами (фото)
СБУ затримали інформатора "ЛНР" (фото: колаж РБК-Україна)

СБУ провели успішну операцію по затриманню шпигунки "ЛНР"

Співробітники СБУ затримали жительку Луганської області, яка працювала на бойовиків так званої "ЛНР". Про це повідомляє Служба безпеки України.

Було встановлено, що жінка була завербована в кінці 2018 року під час того, як вона перебувала на тимчасово непідконтрольної території України.

Вона почала співпрацювати з представником контррозвідки "ЛНР". Жінка передавала бойовикам різну інформацію про підрозділи ЗСУ, включаючи чисельність, особовий склад, озброєння і т. д.

Інформатор бойовиків &quot;ЛНР&quot; &quot;допомагала&quot; військовим ВСУ домашніми продуктами (фото)

СБУ затримали інформатора "ЛНР" (фото: ssu.gov.ua)

Щоб втертися в довіру до бійців ВСУ вона приносила домашні продукти. Отримані дані бойовики використовували для військових дій проти українських бійців і здійснення диверсійних атак.

Жінку затримали безпосередньо при передачі інформації терористам. В даний момент вирішується питання про міру покарання, яке повинна понести шпигунка в рамках ч. 1 ст. 258-3 КК України.

СБУ також вдалося встановили особу представника "ЛНР", який причетний до завербовки жінки.

Раніше повідомлялося про те, що правоохоронці затримали бойовика "ЛНР", який мінував мости. Крім того, він також зводив фортифікаційні споруди для оборони бойовиків.

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